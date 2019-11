Saúde abre a campanha “Novembro Azul” com oferta de exames e ações educativas

A Secretaria de Saúde realizou o lançamento da Campanha “Novembro Azul” na Clínica de Atenção Primária do Marajoara, nesta segunda (04). Participaram da ação, equipes técnicas da Secretária, diversos servidores e população em geral. O objetivo da ação foi reforçar a importância do exame de próstata para homens acima dos 50 anos, além de sensibilizar a sociedade, em especial os homens, a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma programação especial, cheia de ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem. No mês de outubro passado as ações foram direcionadas especificamente às mulheres no combate ao câncer de mama e durante mês novembro todas as atenções e ações serão voltadas para alertar e prevenir aos homens sobre o câncer de próstata.

Para o secretário de Saúde, Diógenes Marcondes, a ação é de extrema importância e deve ser lembrada, “neste mês estaremos todos juntos na luta contra o câncer de próstata, vamos nos proteger e se conscientizar da importância deste exame, e os homens devem realizar os exames que são gratuitos e ofertados na rede SUS”, afirma.

“Chegou a vez dos homens cuidarem da saúde física e mental. Diversas atividades estão programadas para este mês, quando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão abrir as portas especialmente para atender os homens de Várzea Grande dentro da Campanha Novembro Azul. O “Dia D” do mês que é dedicado aos cuidados da saúde masculina terá atendimentos em todas as unidades. Das 8h às 16h, serão oferecidas consultas médicas e odontológicas, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e diabetes e aferição de pressão. Além disso, também irão ocorrer atividades de conscientização, consultas e encaminhamentos para especialista. Não é necessário agendamento prévio para participar da ação”, explica o secretário.

Além das ações das UBSs, durante o dia, quem passar pelo local terá acesso a testes rápidos, palestras, material informativo , preservativos e oficina de nutrição voltada aos homens.

Durante a abertura, a superintendente da Atenção Primária, Celina Thereza Bernardes, fez uma breve avaliação do Outubro Rosa e destacou a meta para o mês de novembro. “Queremos fazer um agradecimento especial à comunidade várzea-grandense e as equipes de saúde que aderiram a Campanha Outubro Rosa. O movimento só foi um sucesso graças a união e integração de todos. Já organizamos um roteiro para que o Novembro Azul também seja um sucesso no nosso Município. O maior retorno que nós teremos será a adesão do público alvo”, diz.

A campanha é voltada aos homens a partir de 50 anos de idade. Também fazem parte do público alvo os grupos que participam do processo de prevenção e cuidados, como familiares e parceiros.

Este ano, a campanha ganhou grande proporção e adesão por parte dos homens, que antes, resistiam à busca de informações ou até mesmo se deslocarem até uma Unidade de Saúde para fazer os primeiros procedimentos de prevenção à doença. O número de homens que participaram da abertura da ação foi expressivo e superou a expectativa da Secretaria.

Foi o caso do senhor Joamil Inocêncio Ferreira, 59 anos, que aproveitou a oportunidade para consultar e fazer os devidos exames requisitados em decorrência da idade. “Estou participando da ação para prevenir de doenças e de suas consequências. Aproveitei já consultei e o médico solicitou os exames. O bem mais precioso é minha saúde, por isso decidi me cuidar de agora para frente. A iniciativa da Prefeitura é excelente, pois está proporcionando momento especial, como este, para nos alertar sobre os perigos das doenças em homens”, falou.

Por: Claudia Joséh – Secom/VG