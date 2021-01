Saúde alerta estados e municípios que é imprescindível seguir o Plano Nacional de Vacinação

Crédito: Agência CNM

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) promove um encontro virtual de capacitação sobre os programas e ações da autarquia no início do próximo mês, de 8 a 11 de fevereiro. Voltado para novos prefeitos, secretários de Educação, técnicos educacionais e comunidade escolar em geral, o evento vai ter dois momentos distintos: um expositivo, transmitido pelo canal do FNDE no Youtube e pelo Portal de Educação Corporativa da autarquia, e o outro para a solução de dúvidas dos participantes, que será realizado em salas específicas disponibilizadas na plataforma RNP.

“O objetivo do encontro é orientar os novos gestores e técnicos educacionais sobre as normas e formas de execução dos programas e ações do FNDE, assim como responder a questionamentos e esclarecer possíveis dúvidas. É uma forma de assistência técnica para apoiar esse início de gestão municipal na área educacional”, afirma o presidente do FNDE, Marcelo Ponte.

A parte expositiva do evento está aberta a todo o público. Serão abordados os principais programas e ações sob a responsabilidade do FNDE, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o novo Fundeb, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e as políticas de transporte escolar. O encontro também abrangerá outros assuntos importantes, como obras escolares, Plano de Ações Articuladas (PAR), prestação de contas, cadastramento e acesso a sistemas na área de educação.

Após as palestras temáticas, os técnicos do FNDE estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e questionamentos sobre cada assunto ou programa específico. Para participar dessa etapa do encontro, os interessados precisam se inscrever previamente no Portal de Educação Corporativa do FNDE.

Guia – Também no intuito de orientar e esclarecer os novos gestores municipais sobre a relação com o governo federal na área de educação, o FNDE lançou na última terça-feira, dia 12, o Guia para Novos Prefeitos. Além de trazer um apanhado sobre os principais programas da autarquia, a publicação apresenta as ações que precisam ser providenciadas logo neste início de gestão, como o pedido de acesso a sistemas e o cadastramento necessário para receber apoio técnico e financeiro do FNDE.

Veja aqui o cronograma completo do encontro virtual.