Saúde de Arenápolis recebe R$270 mil em emenda parlamentar

Foto: Marcos Lopes

O Deputado estadual Dr. João (MDB), destinou emenda parlamentar ao município de Arenápolis no valor de R$ 270 mil reais, atendendo demandas da saúde. Deste valor, R$ 150 mil reais serão para a aquisição de um aparelho de ultrassonografia e R$ 120 mil para o custeio na saúde.

“O prefeito de Arenápolis, Eder Marquis, a vice Maria Campos, o vereador Nivaldo Relâmpago e os nossos demais parceiros do município estiveram nesta semana no meu gabinete fazendo um agradecimento especial com relação as emendas que destinei para o desenvolvimento do município. Os mesmos ressaltaram a importância dos recursos para atender a população e aproveitaram a oportunidade para apresentar mais demandas, as quais não medirei esforços para atender,” destacou o parlamentar.

Em mais de três anos de mandato, Dr.João se destacou como parlamentar atuante na área da saúde, destinando a maior parte das emendas parlamentares para o custeio do setor. Vale lembrar que o deputado participou ativamente das negociações e intervenções junto ao governo do estado para que o Hospital de Arenápolis voltasse a funcionar, tendo em vista que a demanda na área da saúde na região aumentou após o fechamento do Hospital Regional de Barra do Bugres. Atualmente o Hospital de Arenápolis está funcionando e atendendo toda a população, tendo o deputado Dr.João como parceiro.

“Nosso mandato segue trabalhando pelo desenvolvimento de todo estado de Mato Grosso, por mais qualidade de vida e justiça social a todos, garantindo que os tributos pagos pela população retornem em melhorias para os mesmos,” reforçou o deputado.