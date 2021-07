Saúde de Várzea Grande abre pré-cadastro para vacinar pessoas de 35 a 39 anos

Após superar 100 mil vacinados na semana passada, depois de reunião com equipes técnicas da Vigilância em Saúde, e análise criteriosa daqueles já inscritos para serem vacinados e do andamento da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, bem como avaliação da rotina de entrega de vacinação pelo Governo Federal, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, e o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, anunciaram de forma oficial a abertura de pré-cadastro para a população em geral, com idade de 35 a 39 anos, o que deve acontecer neste sábado, 3 de julho.

“Pelos dados apresentados pela equipe técnica, comandada pelo secretário Gonçalo de Barros, e pela rotina estabelecida, queremos baixar a faixa de idade a cada semana, já que temos uma média variável de vacinados em sete dias, pois vacinamos todos os dias em Várzea Grande, que oscila entre 13 até 15 mil pessoas, e isto nos permite planejar e avançar, lembrando que tudo isto depende exclusivamente da entrega de vacinas pelo Governo Federal”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Gonçalo de Barros sinalizou que o planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande prevê o início da vacinação de 40 a 44 anos para este sábado, 3 de julho. “No sábado passado, dia 26 de junho, quando fechamos a semana com mais de 14 mil vacinados, decidimos abrir o cadastro de 40 a 44 anos e neste sábado agora vamos iniciar a vacinação desta faixa e abrir o pré-cadastro de 35 a 39 anos e assim sucessivamente”, disse o secretário Gonçalo de Barros.

Para vacinar este novo público já cadastrado, de 40 a 44 anos, serão disponibilizados neste sábado, três pontos de vacinação, sendo eles no Ginásio Poliesportivo Fiotão – Ponto Fixo, Clínicas Médicas UNIVAG – Ponto-Fixo e Parque Berneck – Sistema Drive-Thru. Todos os pontos estarão abertos às 8h e encerramento às 16h.

Como explica o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, este novo chamamento foi necessário para que a imunização do município possa acelerar, uma vez que foi feita a contagem dos imunizantes, que são suficientes para completar a aplicação nas pessoas que fazem parte do grupo população em geral de 40 a 59, e ainda a continuidade das pessoas que ainda não se vacinaram da faixa etária de 60 anos acima, e pessoas com comorbidades.

“Acredito que a vacinação deste novo grupo possa ocorrer já na próxima semana. Porém, dependemos da entrega dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Temos toda a tranquilidade em avançar na Campanha de Imunização contra o novo coronavírus de forma gradativa e muito bem planejada, dentro das regras do Plano Nacional de Imunização – PNI, para que não ocorram problemas, e nem congestione a Plataforma online do Cadastro. Já superamos a marca de mais de 100 mil doses aplicadas no município, o que contribuiu para a redução do número de mortes por Covid-19 em nosso território. Mesmo assim, ainda têm muitas pessoas contempladas que não compareceram aos pontos de vacinação. É importante se vacinar. A vacina é a única forma de evitar morte por coronavírus”, disse o secretário Gonçalo de Barros.

Para realizar o pré-cadastro, as pessoas contempladas devem acessar o site oficial da prefeitura de Várzea Grande pelo endereço eletrônico, www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE. Após preencher corretamente os campos exigidos na inserção dos dados e das informações solicitadas dos documentos, como CPF, Cartão do SUS de Várzea Grande, endereço completo, entre outras informações, confirma o agendamento após três dias úteis. Para tanto é só acessar no mesmo endereço e digitar o CPF, na confirmação do agendamento que já indica data, horário e local de vacinação conforme escolha no ato do agendamento.