Saúde de Várzea Grande oferecerá diversos serviços gratuitos no combate ao câncer de mama

De 04 a 30 de outubro, ao menos 20 unidades de saúde estarão ofertando mais de 150 serviços que intensificarão a Campanha Outubro Rosa de combate ao Câncer de Mama no município de Várzea Grande. Entre os serviços de saúde gratuitos serão ofertados consultas médicas, exames preventivos de câncer de colo uterino, mamografias, palestras com diversos temas, depoimentos, ações de educação em saúde, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite C, vacinas de HPV, entre outros. De 07 a 11 de outubro, será realizado um mutirão com acadêmicos de enfermagem da Universidade de Várzea Grande (Univag) para coleta de exames preventivos e mamografias na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva.

A abertura oficial das atividades será nesta sexta-feira, a partir das 17h30, no Paço Municipal Couto Magalhães com a realização da quinta edição do 'Abraço Rosa'. Simbolicamente, funcionários públicos, profissionais da área da saúde, e, sociedade em geral, darão as mãos e simularão um abraço na praça em frente a Prefeitura de Várzea Grande com a finalidade de conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce para o controle do câncer de mama.

“Teremos uma programação especial onde nove PSFs, cinco Centros de Saúde, cinco Clínicas de Atendimento Primária da Saúde e um Mutirão em escola promoverão atividades de intensificação durante o mês, com a finalidade de reduzir a incidência do câncer de mama e outras doenças relacionadas. A campanha também alertará a população sobre os riscos, prevenção, tratamento e a necessidade do diagnóstico precoce”, citou o secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcondes.

O Secretário detalha também que a Atenção Básica é o primeiro contato da população com o Sistema Único de Saúde (SUS), e que a sociedade precisa ser orientada. “Sendo assim, é de suma importância à prática da prevenção, da assistência e também da promoção à saúde para mulheres, visando ampliar e levar ao conhecimento de todos, através de campanhas educativas referentes ao câncer de mama, e câncer do colo de útero, através de mobilização social. Por isso todas as unidades, além de exames e consultas terão também a orientação, distribuição de panfletos e palestras com médicos especialistas sobre a prevenção do colo de útero, como fazer autoexame das mamas. O objetivo é sanar todas as dúvidas sobre as doenças relacionadas ao Outubro Rosa”, informou Diógenes Marcondes.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 57.960 mil novos casos de câncer de mama e 16.340 mil novos casos de câncer de colo uterino são diagnosticados no país. “Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, Diante disso o objetivo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande por meio da secretaria municipal de saúde é de disseminar a prevenção do câncer de mama e também ofertar a mamografia e o preventivo do colo do útero, através desses eventos de grande mobilização social, que acorrerá durante todo mês de outubro nas Unidades Básicas de Saúde do nosso município. Todas as mulheres várzea-grandenses estão convidadas a participar, precisamos prevenir”, convidou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 04/10 – às 17h30 – Abertura Oficial do Outubro Rosa (Abraço Rosa VG) – Paço Municipal.

Dias 04, 09, 14 e 24/10 – PSF Unipark – Consultas médicas, solicitação de mamografia, educação em saúde sobre Câncer de mama e a importância do auto-exame de mama, coleta de CCO durante todo período, oferta de testes rápido HIV, sífilis e hepatite C, palestras voltadas a prevenção, Coffe Break.

Dias 11 à 31/10 – Centro de Saúde Imperial – Consultas médicas e de enfermagem, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação coleta de CCO livre demanda, educação em saúde, palestras voltadas para prevenção de câncer de mama e colo do útero, oferta de testes rápidos: sífilis, HIV e hepatite C.

Dias 10, 11, 16, 23, 24, e 31/10 – Centro de Saúde Cohab Cristo Rei – Consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, coleta de CCO e exames clínicos das mamas, orientação sobre a importância do auto – exames, oferta de testes rápidos: HIV, sífilis e hepatite C, educação em saúde sobre câncer de mama, Coffee Break.

Dia “D” – 08/10 – PSF Manaíra – Atividades educativas sobre as temáticas, palestra sobre câncer de mama e colo do útero, atividades educativas sobre as temáticas, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação coleta de CCO, oferta de Teste Rápido de Sífilis, HIV e hepatite C, Coffee Break.

Dias 03, 16 e 25/10 – PSF Baltazar Pereira Jardim União – Atividades educativas sobre as temáticas, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação coleta de CCO, encerramento do Outubro Rosa e palestra sobre auto estima.

Dias 18, 15 e 25/10 – PSF São Matheus – Atividades educativas sobre as temáticas, palestras sobre câncer de mama, colo uterino e direito das pacientes oncológicas e coleta de CCO, atividades educativas sobre as temáticas, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação na coleta de CCO, oferta de testes rápido: HIV, sífilis e hepatite C, sorteio de brindes.

Dias 08, 16, 21, 23 e 31/10 – PSF Capão Grande – Atividades educativas sobre cuidados com a Saúde da Mulher, palestra sobre câncer de mama, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, educação em saúde, coleta de CCO, oferta de testes rápidos HIV, sífilis e hepatite C, vacina de HPV, sorteio de uma cesta chocolate p/ todas as mulheres que participaram da Coleta de CCO.

Dias 02 à 30/10 – Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia – Atividades educativas sobre as temáticas, coleta de CCO e oferta de mamografia dentro da faixa etária (50 a 69) e autoexame das mamas, palestras educação e saúde na sala de espera, sobre câncer de mama e câncer do colo do útero e DST, oferta de testes rápido: HIV e sífilis.

Dias 04, 09, 14 e 24/10 – Centro de Saúde Água Limpa – Exame clínico da mamas, oferta de testes rápidos: sífilis, HIV e hepatite C, coleta de CCO em período integral (14/10/2019), palestra sobre a prevenção do colo uterino e autoexame das mamas.

Dias 07,17 e 31/10 – PSF Maria Galdina da Silva (Vila Arthur) – Atividades educativas sobre as temáticas, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação coleta de CCO, palestra do “Grupo Melhor Idade” no Rotary, oferta de testes rápido: HIV, sífilis e hepatite C.

Dias 07 à 31/10 – PSF Souza Lima Palestras sobre orientação do câncer de mama e colo do útero, atividades educativas sobre as temática, consultas médicas e enfermagem, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, itensificação na coleta de CCO, demanda livre, oferta de testes rápido: HIV, sífilis e hepatite C, Coffee break .

Dias 01, 16 e 31/10 – PSF Manga – Palestra com o tema sobre colo uterino, de mama e solicitação de exames, atividades educativas sobre as temáticas, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação na coleta de CCO, oferta de testes rápido de: sífilis, HIV, hepatite B e C.

Dia 02/10 – PSF Água Vermelha – Educação em saúde relacionada a prevenção e luta contra o câncer, estimular exames periódicos de CCO e mamografia, consultas médicas, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, educação em saúde, Coleta de CCO, oferta de teste rápido: HIV, sífilis e hepatite C.

Dias 02 à 31/10 – Centro de Saúde Ouro Verde – Palestras orientando sobre exames citopatológicos e mama, consultas de enfermagem e médica, solicitação de mamografia, rastreamento de câncer de mama, intensificação coleta de CCO, educação em saúde, palestras voltadas para a prevenção, oferta de teste rápido: sífilis, HIV e hepatite C.

Dias 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/10 – Clínica de Atendimento Primária de Saúde do Parque do Lago – Palestra Tema “Se Toca” – Alerta quanto a importância dos exames preventivos (mama e CCO), importância de conhecer o próprio corpo, diagnóstico e tratamento precoce sobre o câncer de mama e de útero, sanar todas as dúvidas sobre as doenças citadas acima, solicitação de mamografia para público alvo, orientar a técnica do autoexame.

Dia 02/10 – Clínica de Atenção Primária a Saúde do Cristo Rei – Abertura Outubro Rosa “Quem Ama se Toca” Distribuição de Folders e palestra voltada a prevenção câncer de mama, coleta de CCO, orientação de autoexame/mamografia, oferta de testes rápido: HIV, sífilis, hepatite B e C e teste rápido de gravidez, palestra com o tema: “O que te desafia te transforma”, violência contra mulher e todas as suas formas.

Dias 05 à 31/10 – Clínica de Atenção Primária a Saúde Miguel Baracat – Solicitação de mamografia, acolhimento humanizado, consultas médicas e de enfermagem, coleta de CCO; (livre demanda), mamografias, educação em saúde palestras voltada para prevenção do câncer de colo de útero e mama, Teste Rápido de: sífilis, HIV e hepatite C.

Dias 10 à 31/10 – Clínica de Atenção Primária a Saúde do Marajoara – Consultas médicas; intensificação na coleta de CCO, mamografias (mulheres entre 50 à 69 anos), educação em saúde, Teste Rápido de: sífilis, HIV e hepatite C, exames clínicos das mamas – Drª Larissa, palestra com a professora da Univag Enf. Geovana Hagata Correa – Tema: "Importância em se Prevenir".

Dias 18 à 31/10 – Clínica de Atenção Primária a Saúde Drº. Moacyr D’Lannes – Consultas médicas, intensificação na coleta de CCO (livre demanda), mamografias, educação em saúde, palestra com Drº Marcelo Adriano às (09:00h), oferta de testes rápidos: sífilis, HIV e hepatite C, depoimento da Drª Dahiana Karlla Fernandes Feitosa (10:00).

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG