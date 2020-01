Saúde honra compromissos e repassa R$ 305 milhões aos municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) encerrou o ano de 2019 com os repasses do atual exercício rigorosamente em dia. Entre janeiro e dezembro do ano passado, aproximadamente, R$ 305 milhões foram destinados aos municípios de Mato Grosso; o montante é relativo exclusivamente à competência do ano vigente, logo, não inclui os valores de restos a pagar.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, graças ao empenho dos servidores da SES, foi possível o pagamento praticamente imediato de recursos do mês de dezembro.

“A atual gestão repassou os recursos de dezembro durante a vigência do último mês do ano – isto é, não deixamos para pagar em janeiro de 2020. A regularidade da transferência de recursos aos municípios foi preponderante para melhorar a resolutividade da saúde no interior do Estado. Além disso, os Hospitais Regionais estão supridos e estamos com canteiro de obras em praticamente todas as unidades hospitalares geridas pelo Governo do Estado”, avaliou o gestor.

Os R$ 305 milhões são provenientes de 13 programas vigentes na Saúde de Mato Grosso. Os programas englobam as seguintes áreas: a Atenção Primária, Regionalização, Farmácia Básica, Média e Alta Complexidades, Hanseníase, Saúde Mental, as Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Filantrópicas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o serviço de Toracotomia e os Consórcios Intermunicipais.

Além de honrar os compromissos firmados para o ano de 2019 e de investir na infraestrutura das unidades de Saúde, a atual gestão estadual ainda repassou o montante de R$ 102 milhões às gestões municipais; o valor é relativo à dívida contraída em 2018.

“Temos uma avaliação, no nosso entendimento, positiva. A Saúde iniciou o ano com extrema dificuldade, com uma dívida na casa dos R$ 600 milhões e inadimplência com todos os fornecedores e municípios. Hoje o cenário já é bem diferente, basta dizer que nós pagamos os recursos do mês de dezembro durante a vigência do mês de dezembro. Fechamos 2019 com chave de ouro”, concluiu Gilberto Figueiredo.