“Se Deus quiser, ta perto de acabar o sofrimento de viver nessa poeira”, festeja moradora de Torixoréu

A população dos municípios mato-grossenses que ainda sofre com a falta de asfalto, tanto nas rodovias que dão acesso as cidades como nas vias urbanas, estão finalmente observando esta realidade mudar. É o caso de Dona Thelma Oliveira, moradora de Torixoréu, que se emocionou durante a visita do governador Mauro Mendes nesta quinta-feira (22.07) a região.

“Vai me tirar da poeira! Eu to falando aqui pro governador da felicidade que eu to sentindo com esse serviço dele. Tá muito bom, tá de parabéns. Com esse Governo, Torixoréu vai pra frente. Eu vejo o pessoal da obra, aqui, o pessoal trabalha de domingo a domingo. Se Deus quiser, ta perto de acabar o sofrimento de viver nessa poeira”, celebrou.

O governador, acompanhado de comitiva de senadores, deputados federais e estudais, além de secretários de Estado e políticos locais, visita municípios da Região Aragauaia desde a manhã desta quinta-feira para entregar e vistoriar diversas obras de pavimentação, restauração e pontes, além de dar ordem de serviço para novas obras e promover ações em parceria com os prefeitos.

A agenda começou pelo município de Alto Araguaia, onde o chefe do Executivo vistoriou as obras de pavimentação da MT-100, no trecho de 49,3 km entre Alto Araguaia-Araguainha-Ponte Branca e garantiu a conclusão da pavimentação da rodovia até o final deste ano.

À tarde, o governador e a comitiva vistoriaram as obras de restauração da MT-100, no sentido Torixoréu, e em seguida passaram pela obra de pavimentação de 18 km da estrada. Essas duas obras estão recebendo investimentos na ordem de R$ 39 milhões do Governo do Estado. Também foi inspecionada a construção da Ponte sobre o Rio Tinhoso, na MT-100.

O governador encerra a agenda do dia em Barra do Garças, com a assinatura da ordem de serviço para a reforma da Escola Técnica e um convênio de R$ 6 milhões para a reforma do Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck.

Nesta sexta-feira (23.07), Mauro Mendes estará nas cidades de Cocalinho, Nova Nazaré, Água Boa e Querência.