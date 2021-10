“Se eu não estiver enganado, essa é a segunda vez que o governador vem a Rondonópolis”, diz Claudinei

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Após a visita do governador Mauro Mendes (DEM) ao município de Rondonópolis, no 1º Encontro Regional com Líderes Comunitários, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) se posicionou sobre essa situação, na quarta-feira (29), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa. Ele alegou que o chefe do Executivo, com quase três anos à frente da gestão pública estadual, esteve pela segunda vez na cidade, que é considerada a segunda economia e terceira maior cidade de Mato Grosso.

O evento contou com a presença de deputados, vereadores, do prefeito municipal, José Carlos do Pátio (SD), entre outras autoridades e convidados, na sede da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb). “Esse encontro reuniu lideranças comunitárias de 19 municípios das regiões sul e sudeste. E tivemos a visita do governador, em Rondonópolis, mas faço as minhas ponderações sobre essa visita, se teremos alguns avanços ou não para beneficiar o município”, explanou o parlamentar.

Demandas

Rondonópolis é uma cidade que apresenta muitas demandas, sem contar que são aproximadamente 250 mil habitantes. As unidades de saúde ligadas à gestão estadual, por exemplo, atendem os municípios vizinhos, ressalva Claudinei. “Aí, lembrei: teremos eleições em 2022. Então, é natural que já comecem as visitas do governador em municípios que ele nunca pisou ou apenas pisou uma vez”, ironiza o parlamentar.

Um dos problemas enfrentados pelo município é a necessidade de melhorias na infraestrutura das vias dos distritos industriais, sendo que a gestão municipal já iniciou a recuperação e a pavimentação asfáltica com recursos próprios de alguns trechos. “Em julho deste ano, estive no distrito industrial antigo, para verificar a situação do asfalto com problemas, o que dificulta a trafegabilidade. Eu tive mais de uma vez lá, conversando com empresários, motoristas, caminhoneiros e, claro, me coloquei à disposição do prefeito para irmos atrás de recursos, mas não tive retorno”, lembra o deputado.

Com essa visita do governador, a boa notícia é que ele anunciou o aporte de R$ 40 milhões para investir nos distritos industriais de Rondonópolis. “O governador anunciou e esperamos que o prefeito invista nos distritos industriais com asfaltos de qualidade para acabar com essas buraqueiras e realizar a pavimentação asfáltica. A nossa preocupação, no caso de Rondonópolis, é que a população está cansada de politicagem, dessas falas bonitas e de conversas fiadas de política. A sociedade espera ações efetivas e que o governador fale a verdade e cumpra os compromissos feitos com a sociedade. Vamos acompanhar de perto essa situação, como já fazemos em outras situações que couberam à gestão estadual solucionar”, expôs o deputado.

Distritos – Além do distrito industrial antigo de Rondonópolis, que foi criado em novembro de 2003, sendo que a área ocupada foi doada pelo governo de Mato Grosso à gestão municipal, há mais três distritos industriais denominados de Augusto Bortoli Razia, Vila Operária e Vetorasso.

Um aspecto importante destes polos é que eles favorecem a economia e o desenvolvimento social do município, principalmente devido à geração de emprego e renda, produtos e serviços para atender à população.