Seadtur contribui para formalização da Instância de Governança do Turismo da região Portal do Araguaia

Integrantes da Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur) participaram do Encontro Regional do Turismo da região Portal do Araguaia, que aconteceu nesta quinta-feira (21.10), em Nova Xavantina. A reunião teve como objetivo discutir a formalização da Instância de Governança Regional do Turismo (IGR) da região e o alinhamento às novas diretrizes do Mapa do Turismo Brasileiro.

A IGR da região turística Portal do Araguaia será a quinta a ser formalizada em Mato Grosso e terá como incumbência gerir o turismo na região.

O secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, destaca a importância de estabelecer uma gestão regional para que os municípios atendam a todas as especificações necessárias e sejam incluídos no Mapa do Turismo, com atualização prevista para este ano.

“Como este é um ano de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, nós estamos indo às Instâncias de Governança para orientar os municípios sobre as novas regras, cronograma e parte burocrática definidos pelo Ministério do Turismo. É muito importante que as cidades estejam incluídas no Mapa para serem atendidas pelos benefícios concedidos pelo Ministério. Vamos visitar as quatorze regiões dando todo o suporte necessário”, explica.

Moreno ainda esclarece que o alinhamento das ações dos municípios com as diretrizes definidas pela Secretaria fortalecerá as regiões turísticas e beneficiará o desenvolvimento do setor no Estado. “Nosso objetivo é estabelecer rotas integradas entre os municípios, fortalecendo as regiões turísticas e o Estado como um todo”.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, a participação in loco da equipe da Seadtur é de suma importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao Turismo. “O governo do Estado tem buscado consolidar as políticas do Turismo em todas as regiões de Mato Grosso, por isso, essa premissa de ir até a região para colaborar na construção desse trabalho, que é feito pela Secretaria Adjunta de Turismo”.

A região turística Portal do Araguaia abrange os municípios de Nova Xavantina, Querência, Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças, Canarana, Campinápolis e Cocalinho.