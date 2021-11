Seaf tem R$ 3 milhões de emendas impositivas empenhadas

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou, nesta quinta-feira (11.11), o sorteio Mensal Outubro do Programa Nota MT. O 14º concurso de 2021 contemplou 1.003 contribuintes que pediram o CPF em documentos fiscais no período de 1º a 31 de outubro. Cinco ganhadores receberão os prêmios de R$ 10 mil e outros 998 foram sorteados com prêmios de R$ 500, sendo que dois sortudos foram contemplados duas vezes e levarão R$ 1.000, cada um.

Conforme relatório do sorteio já disponível no site e aplicativo do Nota MT, os ganhadores de R$ 10 mil são: Diego dos Santos Moura, Helia Vannucchi de Almeida Santos e Maria da Glória Ferramosca, de Cuiabá, Larissa Santos de Marco, de Rondonópolis, e Mirrael Aparecido de Arruda, do município de Nova Mutum. As principais cidades com maior número de consumidores contemplados são Cuiabá, com 363 ganhadores; Sinop, com 86; Várzea Grande, com 77; Rondonópolis, com 76; e Tangará da Serra com 42 cidadãos sorteados.

O secretário adjunto do Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, conduziu o sorteio e destacou a amplitude e credibilidade do Programa Nota MT que a cada dia tem mais participantes. Ele explicou, ainda, os benefícios do Nota MT para o consumidor e toda a sociedade.

“Hoje passamos a marca dos 400 mil inscritos e a cada dia novos consumidores se cadastram no Programa. São vários os benefícios, não só para o consumidor, mas para toda a sociedade. O Nota MT ajuda a arrecadação do Estado para que ele possa trazer esses benefícios para as políticas públicas, que foi o que fomentou a criação do programa. Além disso, o programa também promove uma ajuda social quando o cidadão escolhe uma entidade que ele quer ajudar. Essas entidades já receberam mais de R$ 3 milhões do Programa Nota MT”, afirmou o secretário.

Além dos prêmios aos consumidores o Nota MT beneficia também entidades sociais que são indicadas pelos ganhadores e recebem 20% da premiação total. No sorteio realizado nesta quinta-feira (11.11) mais de 260 instituições foram indicadas pelos consumidores premiados. Dentre elas, a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC), a APAE de Campo Novo do Parecis e o Hospital de Câncer são as entidades mais escolhidas.

Mais dois sorteios

Ainda em 2021 serão realizados mais dois sorteios do Nota MT. No dia 09 de dezembro acontece o sorteio Mensal Novembro, com bilhetes gerados entre 1º a 30 do referido mês. Já no dia 16 de dezembro, encerrando as premiações do ano, a Sefaz vai distribuir cinco prêmios de R$ 50 mil no sorteio Especial de Natal.

Para participar dos sorteios do Nota MT o consumidor deve se cadastrar pelo site ou aplicativo para celular e pedir o CPF em todas as compras realizadas nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso. O CPF pode ser incluído tanto nas notas fiscais, quanto nos bilhetes de passagem eletrônicos – utilizados no transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros.