Secel abre consulta pública para o Plano Estadual de Esporte e Lazer

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu consulta pública para construção do plano estadual que norteará as políticas públicas de esporte e lazer do Estado nos próximos anos. Os interessados em participar da formulação têm até o dia 1º de dezembro para apontar suas contribuições e comentários. O Plano e o formulário de consulta estão disponíveis em: colab.esportes.mt.gov.br, uma plataforma criada para ampliar a participação social nos processos da pasta.

“O Plano Estadual de Esporte e Lazer é uma demanda desde 1999. E neste ano, nessa nova gestão, começamos a construí-lo. Elaboramos o documento, já enviamos para análise do Conselho Estadual do Desporto (Consed) e agora está disponível para receber sugestões externas. Após tudo isso,vamos ainda debatê-lo em audiência pública para que assim o plano seja finalizado e comece a ser implantado”, explica o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Com foco na democratização de práticas esportivas e de lazer para toda a sociedade mato-grossense, o plano busca estabelecer avanços na criação de espaços de práticas esportivas e na valorização dos profissionais da área. Além disso, tem o objetivo de promover um debate sobre o esporte e lazer enquanto política pública, como direito de todo cidadão.

A proposta inicial do documento está dividida em sete eixos: esporte e educação, esporte de rendimento, iniciação esportiva, esporte de participação, esporte de inclusão, profissionais e estruturas de esporte e lazer. Os interessados também poderão sugerir alterações nas metas propostas no plano.

Para o titular da Secel, Allan Kardec, a construção do plano estadual simboliza um importante passo para democratizar o acesso ao esporte e ao lazer, atendendo um anseio antigo da sociedade mato-grossense.

“Pela primeira vez, Mato Grosso terá seu plano de esporte e lazer. Promover essa elaboração conjunta é um marco para nossa gestão. Essa consulta permite a participação de todos os segmentos de forma democrática e transparente. Junto com a sociedade, vamos construir políticas e ações de fomento e melhorias da cidadania esportiva e de lazer no Estado”, arremata Kardec.