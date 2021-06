Secel disponibiliza procedimentos e atividades executadas pela Pasta em portal online

Foto: PRISCILA MENDES

Inspirado em uma experiência exitosa que reuniu em menos de um ano mais de mil doadores no Rio Grande do Sul, o deputado estadual Dr. Gimenez (PV) apresentou na sessão plenária do dia 9, o Projeto de lei nº 457/2021 que visa instituir o Banco de Sangue Virtual do Estado de Mato Grosso.

“Nossa proposta é ampliar o número de doadores por meio de um cadastramento prévio e voluntário de pessoas que desejarem serem doadores de sangue, tudo isso em parceria com o MT Hemocentro. Gostaríamos de incluir o banco de sangue virtual no aplicativo MT Cidadão para facilitar o acesso”, explica o parlamentar.

O cadastramento prévio poderá conter informações sobre o tipo sanguíneo, localidade em que reside e a intenção de ser doador. O acompanhamento, gerenciamento e administração poderão ser feitos em parceria pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso (SES) e MT Hemocentro ou mesmo pelo setor privado.

Dr. Gimenez explica que com o Banco de Sangue Virtual, a proposta é criar uma maior conexão com doadores ou eventuais doadores, no sentido de passar orientações sobre quem pode doar, quais são as unidades de coleta de sangue, como funciona a coleta móvel, além de mostrar os níveis de estoques por tipo sanguíneo no estado.

“Com esse aplicativo, o doador poderá receber mensagens cada vez que seu ato salvar ou colaborar para salvar a vida de pacientes. Também poderá avisar quando os estoques estiverem baixos ou quando algum paciente estiver precisando. A cada doação, uma pessoa doa no máximo 450 ml de sangue e pode salvar a vida de até 4 pessoas, é sem dúvida um gesto de amor”, avalia o deputado.

Onde surgiu – A ideia do Banco de Sangue Virtual surgiu em 2017, com o publicitário Ricardo Xavier Nunes, do Rio Grande do Sul, que é doador há mais de 20 anos. O site foi feito de graça por uma agência de marketing digital. Ele mesmo faz a manutenção. Em 2019, o mesmo modelo foi copiado pelo Hemocentro de Goiás (Hemogo).

Serviço – Hoje, para ser um doador de sangue em Mato Grosso, deve-se procurar a sede do MT Hemocentro, na Rua 13 de junho, n° 1.055, em Cuiabá, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Informações/agendamentos: (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222)/ (65) 98433-0624 (Whatsapp).