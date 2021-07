Secel oferta auxílio financeiro mensal a treinadores esportivos de Mato Grosso

O ambiente de trabalho na Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) apresenta bons índices de satisfação dos servidores do órgão. É o que foi evidenciado na última pesquisa de clima organizacional realizada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por meio do Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho.

Em relação à qualidade do ambiente para o desempenho de tarefas, 61,33% dos servidores demonstraram satisfação. Em outro quesito, 69,33% avaliaram como positiva a contribuição do relacionamento com colegas para o bom desenvolvimento das atividades.

No que diz respeito ao grau de satisfação com seus chefes imediatos, 73,33% revelaram alta confiança e 70,67% afirmaram reconhecê-los como líderes.

Outro dado que chamou a atenção da equipe que aplicou a pesquisa e apurou os resultados é que 97,3% dos colaboradores disseram que se preocupam com o futuro da instituição.

“Em relação a este ponto, podem estar presentes reflexões sobre a relevância do trabalho da instituição ou então sobre o futuro em aspectos da boa continuidade do trabalho”, argumentou o Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho no relatório sobre a pesquisa.

Outro dado destacado pelo Comitê Setorial é que igualmente 97,3% dos servidores responderam que se preocupam com o futuro da família. “Pode-se apreender que os servidores tratam da família como algo importante e que esse valor pode ser trabalhado e valorizado na instituição (CGE)”, ponderou a equipe que compilou os dados.

Um dos pontos de atenção revelados pela pesquisa é quanto à oferta de cursos e treinamentos. Neste quesito, 45% dos servidores responderam estar “mais ou menos” satisfeitos com os cursos feitos para o aprimoramento do exercício de suas atividades.

A pesquisa teve 59 perguntas de múltipla escolha, com as opções “sim”, “não”, “mais ou menos”, sobre diversos temas e questões que podem influenciar no clima organizacional, como orgulho em trabalhar na instituição, realização pessoal, capacitações, lideranças, recompensas, vida familiar e situação política do país.

O levantamento foi aplicado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 por meio da plataforma Google Forms. A pesquisa foi respondida por 75 servidores, o que representa 47,77% do total do quadro de pessoal do órgão.

Esta foi a segunda pesquisa de clima organizacional realizada pela CGE. A partir dela, o Comitê Setorial vai elaborar plano de ação para os pontos nos quais a instituição pode avançar e realizar outras pesquisas mais segmentadas.

“É constante nossa preocupação com a saúde e o bem-estar dos nossos servidores. São eles que movem a instituição. Por isso, temos sempre buscado meios para atender seus anseios e expectativas, na busca pela evolução contínua das atividades de controle interno”, pontua o secretário-controlador geral do Estado, Emerson Hideki Hayashida.