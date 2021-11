Secel prorroga inscrições de editais da economia criativa, audiovisual e jogos eletrônicos

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) prorrogou para 20 de dezembro o prazo de inscrições dos editais do MT Criativo, Audiovisual e Jogos Eletrônicos. Com o objetivo de fomentar os setores da economia criativa prejudicados pela pandemia, os três editais irão garantir R$ 5,7milhões para 84 projetos.

“A ampliação do prazo para inscrições nos editais tem por objetivo ampliar o acesso e a participação dos proponentes, uma vez que eles apresentam inovações no seu processo de inscrição e na construção da proposta. Assim, o trabalhador da cultura terá um prazo maior para desenvolver a ideia e escrever o projeto, atendendo aos pré-requisitos das três seleções públicas. E pode, inclusive, aproveitar os nossos canais de atendimento – email, telefone e plantões online – para receber orientações e tirar dúvidas”, destaca a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura.

Além do atendimento de rotina para orientações sobre os editais, Keiko lembra dos plantões que estão sendo realizados esta semana. Nesta quarta-feira (17.11), foi realizada a live para tirar dúvidas sobre o edital de jogos eletrônicos. Hoje (18.11), será o plantão sobre o edital do MT Criativo. Nesta sexta-feira (19.11), haverá a conversa online para tratar do edital de audiovisual. Todas as lives ocorrem às 17h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Secel (@secelmt).

Vale lembrar que, com a alteração do prazo de inscrições, também muda o cronograma de avaliação dos projetos, passando para 22 de fevereiro o prazo final para divulgação das propostas selecionadas.

O Edital do MT Criativo, também chamado de Starter por conceituar a arrancada e o impulsionamento dos negócios criativos, vai financiar 40 projetos divididos entre os segmentos mundo das artes, negócios digitais e criações funcionais. O edital do Audiovisual, o Cine Motion, irá selecionar 34 propostas nas categorias curta-metragem, videoclipe, videodança e videoarte. Já o edital de jogos eletrônicos, o Gaming UP, irá contemplar 10 projetos da área, abrangendo produtos para consoles, computador e dispositivos móveis (smartphone e tablet).

Inscrições

As inscrições para os editais de audiovisual, economia criativa e jogos eletrônicos podem ser feitas até 20 de dezembro. O processo ocorrerá em duas fases: pré-inscrição (preenchimento do formulário online) e entrega dos documentos junto ao protocolo da Secel. As inscrições só serão consideradas válidas caso o proponente cumpra as duas etapas.

Serviço

Editais de seleção pública para os setores audiovisual, economia criativa e jogos eletrônicos

Período de inscrição: aberto até as 20 de dezembro de 2021

Editais, anexos e formulários de inscrição: Audiovisual, Jogos Eletrônicos e Economia criativa

Para mais informações ou orientações, os contatos são: edital.mtcriativo@secel.mt.gov.br e (65) 3613-0240