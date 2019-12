Secel prorroga inscrições do Edital de Literatura

O Hospital Regional de Colíder Dr. Masamitsu Takano recebeu o prêmio Destaque Empresarial promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Colíder (Acic), na categoria hospital.

A premiação ocorreu no último sábado (08.12). O hospital concorreu com outras três unidades de saúde e foi destaque na categoria opinião pública no ano de 2019 com 42,1% dos votos.

Conforme a Acic, a pesquisa de opinião pública foi realizada na cidade entre os dias 10 a 30 de setembro, com apuração de 1.880 formulários respondidos online. O resultado foi registrado no cartório do Primeiro Ofício da cidade, no livro B número 12.416.

Para a diretora do hospital, a enfermeira Mirian Alves Moreira, o reconhecimento só foi possível mediante a contribuição de cada profissional que atua na unidade e que trabalha em prol de ajudar o seu semelhante, seja na assistência, serviços de apoio ou administrativamente.

“Registro também o empenho de todos do nível central, representados pelo Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo e a Secretária Adjunta de Gestão hospitalar, Deisi Bocalon, que não tem medido esforços para melhorar os trabalhos nas unidades de saúde do Estado, sendo que os mesmos possuem um olhar diferenciado e sensível, voltado para as especificidades de cada regional”, acrescenta a diretora.

Além do hospital, também foram premiados diversos profissionais que atuam na unidade. São eles: a diretora Mirian, o médico pediatra Darcy Neto de Moraes Bicudo Ibraim, a médico ginecologista Lara Minami Ruiz Takano, o médico ortopedista Sebastião Amilton Pereira e o médico cardiologista Marcelo Sanson.

O Hospital Regional dispõe dos serviços de Cardiologia (risco cirúrgico); Cirurgia geral; Clínica médica; Ginecologia e obstetrícia; Medicina intensiva; Ortopedia e traumatologia; Pediatria; Radiologia; Laboratório de Análises Clínicas; Unidades de Coleta e Transfusão (UCTs); eletrocardiograma; Colonoscopia; Endoscopia Digestiva, além de serviços terceirizados como Tomografia e Ultrassonografia.

De janeiro a novembro deste ano, a unidade de saúde realizou 1.847 mil procedimentos cirúrgicos. Nesse mesmo período, foram feitas 7.257 mil consultas ambulatoriais, 152.316 mil procedimentos ambulatoriais, 3109 internações e ofertados 57.155 mil serviços de apoio e diagnóstico externo nas áreas de Laboratório Clínico, Radiologia, Ultrassonografia, Eco cardiografia, Endoscopia, Colonoscopia, Eletrocardiograma, Exames da UCTs, Biópsias e Tomografias.