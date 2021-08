Secel realiza workshop para desenvolvimento do Grande Hotel da Criatividade

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza o ciclo de workshops “Vocações Criativas” em parceria com o Centro de Inovação do Istituto Europeo di Design no Brasil (CR+IED), nos dias 25 e 26 de agosto. O evento faz parte do processo de desenvolvimento do Grande Hotel da Criatividade.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, O Grande Hotel passará por restauração e será o centro de referência da economia criativa de Mato Grosso.

O evento ocorre no Palácio da Instrução e reúne profissionais da economia criativa, a equipe de arquitetos que trabalha no projeto de restauração e também os representantes das secretarias de Estado envolvidas no projeto. O objetivo é criar de forma colaborativa o design da experiência de jornada de uso do espaço, uma etapa importante de identificação das expectativas dos futuros usuários dos serviços que serão ofertados.

Para o diretor do CR+IED, Fabiano Virginio, esse é o primeiro de muitos encontros. “Projetos contemporâneos como o Grande Hotel da Criatividade, já tem que nascer com forte diálogo com os seus usuários, com as pessoas que vão fazer parte do ecossistema que ele vai promover. Esse é o espírito desse projeto. Precisamos captar e entender melhor a visão dos usuários para desenvolvermos um modelo que interaja melhor com o dia a dia das pessoas. Um espaço para muita prática criativa”.

A superintendente de Economia Criativa da Secel, Alessandra Keiko Galvão Okamura, fala da importância do envolvimento de todos os agentes que serão impactados pelo projeto. “Estamos na segunda fase desse ciclo de desenvolvimento do projeto e é muito importante a participação de todos, uma vez que esse espaço será para a classe. Reunimos os profissionais criativos e os desenvolvedores do espaço, para que possamos cocriar um plano de ocupação do espaço, pensando na gestão e sustentabilidade.”

O Grande Hotel da Criatividade pretende ser um creative hub. Atenderá de forma democrática todos os segmentos da economia criativa, com a oferta de espaços para capacitação, estações de trabalho, áreas de convivência, laboratórios de experimentação, prototipagem e de multiusos com o objetivo de atender o maior número de empreendedores, artistas e produtores, tornando-se também um local de conexão.

A produtora cultural Carolina Barros destacou a importância do convite aos profissionais da economia criativa para participarem do desenvolvimento do portfólio de serviços do Grande Hotel. “Acho extremamente inteligente e fico feliz que tenha uma gestão que queira de fato promover essa participação coletiva na criação e tomada de decisões. Espero que o Grande Hotel seja um espaço que extrapole as caixinhas, que ele pense a cidade, as comunidades, que ele se abra para experimentações e crescimentos reais e não baseada em dados que não refletem a realidade e que não fique fechado apenas para os profissionais da economia criativa, que seja aberto para toda a comunidade”.

A iniciativa é liderada pela Superintendência de Economia Criativa da Secel, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico (Sedec) e Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc).