Secex Administração Estadual atua em mais de 180 processos de fiscalização em 2020

Clique para ampliar

A tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (SECEL) em razão do contrato para realização do projeto “Cursos Semi-Profissionalizantes Atual”, no valor de R$ 75 mil, foi julgada regular na sessão ordinária remota do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) do dia 14.

O relator, conselheiro Valter Albano, concluiu que, embora tenha havido algumas inconsistências na prestação de contas apresentada, como também a existência de pagamento de despesas bancárias custeadas com recursos do projeto, trataram-se de falhas formais, que podem ser desconsideradas ante a comprovação de adequada utilização dos recursos recebidos.

Com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e economicidade processual, a tomada de contas foi julgada regular por unanimidade do Tribunal Pleno e afastadas multas e ressarcimento. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento).

Na mesa sessão foi julgada outra tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Cultura, que inspecionou a prestação de contas do Termo de Concessão de Auxílio nº 200/2011, que tinha por objeto a “Restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição – Passagem da Conceição”, em Várzea Grande.

O Termo de Concessão de Auxílio destinou o valor de R$ 38 mil ao proponente e foi assinado em outubro de 2011, prevendo um prazo de execução de 120 dias e de prestação de contas em 30 dias a contar do encerramento do projeto.

O relator do processo, conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, apontou que uma verificação do imóvel após decurso de prazo estaria sujeita a fragilidades, “prejudicando a consagração do princípio da busca pela verdade real, que norteia os julgamentos do TCE-MT”.

Além disso, o relator ponderou que as garantias do contraditório e da ampla defesa estariam igualmente ameaçadas. “Porque se exigiria que o responsável trouxesse comprovação de fatos há muito ocorridos, sobretudo ao se considerar que, nos processos de contas, o ônus da prova naturalmente incumbe àquele que recebeu os recursos públicos”.

Por unanimidade, foi julgada iliquidáveis as contas prestadas do Termo de Concessão de Auxílio n.º 200/2011, em razão da impossibilidade material de julgamento meritório, por fato alheio ao responsável, com o consequente trancamento e arquivamento da tomada de contas especial. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento).

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui