Seciteci divulga edital da XIII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulga o edital da ‘13ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (XIII Mecti)’ que será realizada entre os dias 19 a 21 de outubro, para fomentar projetos voltados ao tema “Ciências; Engenharias e Economia Criativa”. Assim, como em 2020, neste ano, o evento será em formato totalmente virtual. Confira o Regulamento e as Normas do MECTI no site da Seciteci AQUI.

A XIII MECTI será realizada em parceria com o Instituto Farmun, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI). O evento ocorrerá juntamente com a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que neste ano, vai tratar sobre a transversalidade da ciência e tecnologia e inovações para o planeta.

O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, ressalta que o objetivo principal da Mostra é fomentar a pesquisa científica dentro das unidades escolares.

“Este ano os alunos poderão elaborar projetos em diversas áreas da Ciência, como agrárias, biológicas, humanas, saúde, sociais, além de engenharias e economia. A ideia é promover os projetos e incentivar escolas a criarem pesquisas, protótipos, instrumentos, além de ofertar condições para explicar os fenômenos de forma lógica, coerente e consistente, por meio de métodos de observação e experimentação”, disse.

A superintendente de Desenvolvimento Científico Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Lectícia Figueiredo, explica que as avaliações dos projetos apresentados serão realizadas com data e hora marcadas, por meio da plataforma Google Meet, os inscritos receberão o link para apresentação dos trabalhos. No dia 8 de outubro serão divulgados os projetos selecionados.

“Os alunos poderão ser inscritos em duas categorias: estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou estudantes do Ensino Médio e Técnico. Todos devem estar regularmente matriculados em escolas da rede pública ou privada de Mato Grosso”, disse.

Ao todo serão premiados 30 projetos, distribuídos em cada categoria. Os nove selecionados para primeiro lugar, no Ensino Fundamental, Médio e Técnico terão como premiação um smartphone e um óculos de realidade virtual para cada aluno. O melhor projeto nas categorias Ensino Médio ou Técnico será indicado para participar da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), da USP.

Os 24 melhores projetos do Ensino Médio, selecionados na avaliação serão premiados com uma bolsa de Iniciação Científica Junior (ICJ) com duração de um ano, para cada aluno. Para os três melhores projetos avaliados nas categorias de Ciências, Engenharia e Economia criativa, os professores/orientadores receberão uma bolsa ATP-A (CNPq) por 6 meses.

O Instituto Farmum premiará o projeto mais pontuado na XIII MECTI, voltado ao tema Agro, sendo que as categorias: Ciências; Engenharias e Economia Criativa podem ser relacionadas ao tema.

O aluno vencedor ganhará um curso de inglês pelo Wise Up com duração de seis meses e um intercâmbio nos Estados Unidos por um período mínimo de três a seis meses na área do Agro, com custeio da viagem.

A escola onde o aluno vencedor estuda ganhará uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 25 mil, para desenvolver um projeto que será elaborado entre a escola e o Instituto Farmun. Além disso, neste ano a Farmun dará prêmio ao professor/orientador do projeto vencedor, no qual receberá um curso de capacitação de acordo com a área de atuação do profissional.

De acordo com a presidente do Instituto Farmum, Letícia Scheffer, as premiações são formas de estimular as pesquisas, desenvolver a criatividade, além de apoiar iniciativas voltadas ao agronegócio.

“A premiação que contempla o aluno ganhador da MECTI nasceu junto com a parceria que fizemos com a Wiseup cursos de línguas e com a AgroBravo viagens com o intuito de levar um aluno para estudar no Estado de Iowa, a região mais agro dos EUA, para um intercâmbio de conhecimentos na área, por no mínimo três meses”.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no site da Mostra, entre os dias 1º de agosto a 30 de setembro, no site oficial do evento www.tecmt.com.br

Outras informações: (65) 99981 6942, ou pelo e-mail: inscricaoevento@secitec.mt.gov.br