Seciteci divulga lista de candidatos aprovados em processo seletivo para professores

A apresentação oral do artigo científico “Aplicação de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas” foi premiada como o melhor trabalho no X ProspeCT&I 2020 – IV Congresso Internacional do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit).

A pesquisa de autoria do secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Sandro Brandão, que é analista de tecnologia da informação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), explorou como os governos mundiais aplicam a Inteligência Artificial (IA) na elaboração de políticas públicas. O estudo foi orientado pelo professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Josiel Figueiredo.

“A IA é uma tecnologia transformadora, que proporciona benefícios econômicos e sociais, pois tem o potencial de revolucionar a relação governo e sociedade. Além de promover retornos significativos como melhores oportunidades educacionais e qualidade de vida e segurança”, explica o pesquisador.

O estudo apontou que a aplicação da inteligência artificial pode ser um forte aliada na análise e formulação de políticas públicas, especialmente na etapa de identificação do problema público. Para Brandão os dados gerenciados pela administração pública trazem melhorias para os serviços prestados à população.

“O rico conjunto de dados gerenciados pela administração pública é uma fonte poderosa para ressignificar como os serviços são entregues ao cidadão e uma alternativa disruptiva de desenvolver políticas públicas dirigida por dados”, conclui.

Para ter acesso a apresentação do artigo científico, clique AQUI.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara)