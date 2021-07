Seciteci firma compromisso com prefeituras para capacitar alunos do ensino médio

Nove municípios mato-grossenses – Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Cláudia, Castanheira, Juruena, Matupá, Nova Mutum, São José do Povo e Tapurah – comemoram seus aniversários neste domingo, 04 de julho. Com exceção de São José do Povo, com 32 anos, todos os outros completam 33 anos, seja de fundação ou de emancipação administrativa.

Em todos há uma parceria do Governo do Estado, seja em infraestrutura (com mais de R$ 500 milhões de investimentos em obras concluídas, em execução e previstas), agricultura familiar, assistência social e segurança pública.

Infraestrutura

A Associação Agrologística de Mato Grosso ficará responsável, por 10 anos, pela conservação, recuperação, operação e investimentos em obras novas, através da implantação e gestão de praças de pedágios, em 310,9 quilômetros das MTs 235, 249 e 010, interligando os municípios de Campo Novo do Parecis, no sudoeste mato-grossense, distante 391 quilômetros de Cuiabá, e Nova Mutum, centro-norte, a 242 quilômetros de Cuiabá.

Somado a outro trecho de 108,4 km também administrado pela Agrolística, os investimentos previstos são de R$ 453,297 milhões.

Em Campo Verde, no sudeste mato-grossense, a 139 quilômetros de Cuiabá, está em execução a pavimentação de 15 quilômetros da rodovia MT-140, interligando a BR-070 ao entroncamento da BR-163/364, no sentido Jaciara. O trecho é utilizado no escoamento da produção agrícola regional em direção ao terminal ferroviário de cargas de Rondonópolis.

Cláudia, no norte mato-grossense, distante 566 quilômetro de Cuiabá, será beneficiada com a pavimentação de 28,4 quilômetros da MT-423 em direção a União do Sul, interligando definitivamente por asfalto os dois municípios. Foi aberto o processo de licitação.

Como parte do Consórcio de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale do Juruena, o município de Juruena, no noroeste mato-grossense, a 886 quilômetros de Cuiabá, foi beneficiado com a recente entrega de três motoniveladoras, uma escavadeira e uma pá carregadeira, a serem utilizadas na manutenção de 1.867 quilômetros de rodovias não pavimentadas.

Pelo Programa Mais MT, serão investidos R$ 7 milhões no aeródromo de Matupá, no norte mato-grossense, a 684 quilômetros de Cuiabá, para a construção de cerca operacional, pavimentação da pista, sinalização luminosa e auxílio à navegação aérea.

Também no município foi construída na rodovia MT-322 sobre o Rio Braço Norte II, ponte de concreto com 151 metros de extensão, na divisa entre Matupá e Novo Mundo. Investimento de R$ 6,6 milhões.

E assinada a ordem de serviço para pavimentação de 31,9 km da MT-322 em direção a Carlinda. Os investimentos são de R$ 32,8 milhões.

Na atual gestão, São Jose do Povo, no sudeste mato-grossense, distante 270 quilômetros de Cuiabá, foi beneficiada com a restauração da MT 270 entre Rondonópolis e Guiratinga, passando por São José do Povo.

Em Tapurah, no centro-norte, 428 quilômetros de Cuiabá, foi concluída a obra de contenção da erosão (um buraco de quase 20 metros de profundidade por 25 de largura), no perímetro urbano, que colocava em risco a estrutura da rodovia MT-338 e os imóveis em seu entorno.

O Governo do Estado repassou R$ 2,4 milhões à Prefeitura para a execução da obra – de contenção, desvio de água e revitalização da área – pondo fim a um problema que persistia há 30 anos.

Foram pavimentados 10,9 quilômetros da Estrada (municipal) da Capixaba, interligando o município à MT 242 em Ipiranga do Norte. Executada em parceria com a Prefeitura, com investimento de R$ 2,7 milhões repassados pelo Governo do Estado, a obra beneficiará produtores da região.

Com investimentos de R$ 16,4 milhões, foram pavimentados e restaurados 37 quilômetros da MT-338, interligando o distrito de Ana Terra, no município, a Itanhangá. Foram 15 quilômetros de nova pavimentação e 22 quilômetros de asfalto refeito, restabelecendo os padrões adequados de fluidez, conforto e segurança.

O município também será beneficiado com a construção de ponte de concreto, com 150 metros de extensão, sobre o Rio Verde, na MT 560 em direção a Sorriso. A ordem de serviço para o início da obra já foi assinada pela Sinfra/MT.

Agricultura Familiar

Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, foram distribuídos aos nove municípios, na atual gestão, três patrulhas mecanizadas, 23 resfriadores de leite doses de sêmen convencional e sêmen sexado de raças leiteiras.

As doses de sêmen foram distribuídas a Campo Novo do Parecis, Cláudia, Nova Mutum e Tapurah, as patrulhas mecanizadas a Castanheira, Juruena e Matupá. Em relação aos resfriadores de leite, apenas Campo Novo do Parecis e São José do Povo não foram beneficiados.

Assistência Social

Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), além da recente entrega de 1.515 cartões do Ser Família Emergencial, foram doados a famílias carentes dos nove municípios 7.125 cestas básicas entre 2020 e 2021, pelo programa Vem Ser Mais Solidário, e 2.963 cobertores, pelo Aconchego, em 2019 e 2020.

Cinco municípios (Campo Novo do Parecis, Castanheira, Juruena, Matupá e Nova Mutum) receberam o Mutirão Rural, uma parceria entre Setasc e Serviço de Aprendizagem Rural (Senar-MT). Foram 3.753 atendimentos em assistência médica, odontológica, noções de higiene, palestras preventivas e técnicas e ações culturais. Também são emitidos documentos pessoais, como carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento.

A Setasc atuou também em três municípios na intermediação de oferta de empregos – Campo Novo do Parecis, com 3.193 vagas oferecidas; Campo Verde, 1.995; e Nova Mutum, 1.526. Também intermediou a concessão de seguro-desemprego, formais e domésticos: 5.168 em Campo Novodo Parecis, 5.393 em Campo Verde e 4.453 em Nova Mutum, onde foram ministradas 1.173 qualificações.

Saúde e repasses

A Secretaria de Estado de Saúde repassou aos nove municípios 16.650 testes rápidos, para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 716.813 comprimidos entre azitromicina (88.164), ivermectina (70.509) e dipirona (558.190), também distribuído em gotas, com 13.709 frascos.

Entre 2020 e 2021, o Governo do Estado repassou aos municípios aniversariantes um total de R$ 400,8 milhões em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 15,695 milhões em assistência social, transporte escolar e emendas parlamentares entre 2019 e 2020; e R$ 24,262 milhões em fundos de saúde entre 2019, 2020 e 2021.

Segurança

Campo Verde, Cláudia, Nova Mutum, São José do Povo e Tapurah estão entre os 50 municípios mato-grossenses a serem beneficiados com a implantação de radiocomunicação digital, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Esta é a terceira etapa do Projeto, que prevê todo o Estado utilizando a ferramenta até o próximo ano.

Economia

Quatro dos nove municípios aniversariantes estão entre os 100 maiores do Brasil em valor de produção agrícola, dos quais três entre os 50 primeiros – Campo do Parecis (4º), Nova Mutum (10º), Campo Verde (12º) e Tapurah (36º).

Juntos produziram em 2019, segundo o IBGE, 4,827 milhões de toneladas de milho, 4,348 milhões de soja e 1,152 milhão de algodão, além de abacaxi, arroz, banana, borracha, café, coco-da-baía, feijão, girassol, laranja, limão, mamão, mandioca, maracujá, melancia, palmito, sorgo, tangerina, urucum, uva e cana de açúcar, com destaque para a produção de 3,117 milhões de toneladas em Campo Novo do Parecis.

Na pecuária, respondem por um rebanho galináceo de 7,676 milhões de cabeças, liderados Tapurah (4,4 milhões) e Campo Verde (3,05 milhões), cujo plantel de galinhas (1,5 milhão de cabeças) gerou 36 milhões de dúzias de ovos em 2018.

O rebanho bovino soma 1,371 milhões de cabeças, das quais 28,19 mil vacas ordenhadas com 46,06 milhões de litros de leite. Tapurah (371,9 mil) e Nova Mutum (292,7 mil) são os principais criadores de suínos de um total de 755,9 mil animais.

O resultado é um PIB (Produto Interno Bruto) municipal, com avaliados pelo IBGE em 2018 em R$ 11,8 milhões, com Campo Novo do Parecis (R$ 3,623 bilhões), Nova Mutum (R$ 3,3 bilhões) e Campo Verde (R$ 2,438 bilhões) respondendo por quase 80% deste total.

Neste mesmo ano, 6.838 empresas ou organizações em atividade pagaram entre salários e outras remunerações R$ 1,456 bilhão a 53,738 pessoas ocupadas (21,42% da população dos nove municípios), das quais 45.014 assalariados. Média de 2,3 salários mínimos mensais.

Entre estas empresas, estão dois frigoríficos, quatro laticínios, três agroindústrias têxteis, três plantas de etanol, três indústrias de fertilizantes, uma de ração animal, duas de químicos, 11 distribuidoras de insumos e três comercial de sementes.