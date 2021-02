Seciteci lança ebook com experimentos científicos para alunos e professores mato-grossenses

A Ouvidoria Geral de Polícia agora está instalada no Centro de Cuiabá para facilitar o acesso de pessoas de qualquer lugar da cidade. O novo espaço garante a independência de ação do órgão de controle social que tem a missão de mediar as demandas da sociedade e o serviço prestado pelas forças de segurança pública.

A estrutura permite o devido tratamento dos processos, com computadores e internet. A distribuição das salas permite realização de audiências com cidadãos que prefiram registrar suas manifestações presencialmente.

A OGP busca a promoção da qualidade das atividades desempenhadas pelos órgãos, membros, servidores e serviços auxiliares da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Esse controle contribui para a transparência e a eficácia nas atividades de Segurança Pública do Estado.

O cidadão pode entrar em contado com a Ouvidoria por telefone, e-mail ou ainda por meio do Fale Cidadão, disponível no site oficial do Governo do Estado de Mato Grosso.

(65) 3614-3103

(65) 9962-4270

ouvidoriadepolicia@sesp.mt.gov.br