Seciteci realiza 1º Encontro Estadual de diretores e coordenadores das Escolas Técnicas

Foto: Michel Ferreira / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC) concedeu Moção de Aplausos aos diretores do Hospital Regional de Sorriso, Rodrigo Bezerra e Ione Carvalho.

As honrarias foram entregues na segunda-feira (23), durante a solenidade de inauguração da nova ala da unidade, situada em Sorriso e responsável pelo atendimento de 15 municípios que compõe o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires.

“O Hospital Regional de Sorriso tinha um histórico de muita promessas, mas nenhuma delas cumpridas. Mesmo diante de todas as dificuldades, vocês [profissionais] nunca deixaram de prestar um atendimento digno à nossa sociedade. Sorriso ganha um grande presente hoje. Governo forte, organizado, técnico e com vontade. Quem ganha com isso é a saúde pública”, disse emocionado, o parlamentar.

Ao citar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde, Dal Molin destacou o engajamento da sociedade sorrisense para evitar o fechamento da unidade hospitalar.

Em 2017, parte dos serviços chegaram a ser suspensos em virtude de uma dívida de aproximadamente R$ 8 milhões. Na época, produtores rurais, entidades de classes e representantes da sociedade civil organizada se mobilizaram para arrecadar alimentos, entre outros produtos perecíveis.

“Aquela situação gerava uma sensação de incapacidade e até de revolta. Foi motivado por esses sentimentos, e disposto a mudar aquela triste realidade que decide pleitear uma vaga como deputado estadual. Nos meses em que antecederam às eleições, convidei o então candidato ao governo, Mauro Mendes, para conhecer a estrutura da unidade. Ele firmou um compromisso e hoje estamos aqui entregando um hospital regional totalmente modernizado”, enaltece Xuxu Dal Molin.

“O Governo de Mato Grosso, com muito orgulho, tem feito ao longo desses dois anos e sete meses um grande programa de recuperação da infraestrutura da Saúde Pública do Estado. São amplos os investimentos para que a Saúde possa funcionar melhor e atender melhor a nossa população. Essa é a primeira etapa de modernização do Hospital Regional de Sorriso e, na sequência, estenderemos esse mesmo padrão para as demais áreas da unidade”, declarou o governador Mauro Mendes (DEM).

Já em funcionamento, a nova ala é formada por 10 leitos de UTIs e 29 leitos de enfermarias, que serão incialmente destinados ao atendimento de especialidades diversas, visando à retomada de cirurgias eletivas. Ao todo são estimadas a realização de 100 procedimento cirúrgicos por mês.

O projeto de modernização e ampliação da unidade, custou aos cofres públicos o equivalente a R$ 10,5 milhões, sendo R$ 8 milhões na estrutura predial e R$ 2,5 milhões em equipamentos e mobiliário.

Fazem parte do grupo, os municípios de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Santa Rita do Trivelato, Vera, Santa Carmem, União do Sul, Nova Maringá, Cláudia, Nova Ubiratã e Feliz Natal.