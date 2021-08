Seciteci realiza desafio para empreendedores do agronegócio durante Semana da Inovação

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza uma maratona de desafios, o “HackAgro”, durante a Semana da Inovação. O evento será totalmente virtual entre os dias 20 e 22 de agosto e irá premiar equipes que apresentarem o melhor projeto voltado ao agronegócio.

As inscrições já estão abertas e seguem até 19 de agosto. As equipes deverão ter de 3 a 5 integrantes. Para conferir o regulamento e se cadastrar basta acessar o site oficial AQUI.

De acordo com o secretário da Seciteci, Nilton Borgato, a maratona será realizada em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) e o Centro Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (CITIS). “Unimos forças para fomentar projetos inovadores, voltados às áreas de ciências, tecnologia, negócios, entre outras, que sejam voltadas a apoiar, melhorar e auxiliar as frentes do agronegócio” disse.

O presidente da Fapemat, Marcos de Sá, ressalta que a Fundação premiará as três equipes vencedoras, com bolsas de desenvolvimento tecnológico. “Concederemos 12 bolsas, no período de seis meses, no valor de R$ 136 mil, para que as equipes vencedoras do Hackagro 2021, em um segundo momento pós-evento, possam concluir as etapas de desenvolvimento e implantação da solução. As bolsas são voltadas para profissionais com atuação em atividades de inovação, gestão, desenvolvimento ou transferência de tecnologia”, completou.

A superintendente de Desenvolvimento Científico Tecnológico e de Inovação, da Seciteci, Lectícia Figueiredo, explica que o HackAgro é um dos diversos eventos da Semana da Inovação. “A ideia foi conectar instituições do Ecossistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso para promover debates e diversos eventos virtuais durante a Semana da Inovação, no qual já temos confirmado doze eventos, todos virtuais”, salientou.

Segundo a diretora de Relações Institucionais do Fits, Alice Abreu, a ideia é encontrar mecanismos de fomento para o agronegócio. “O HackAgro visa unir o conhecimento das universidades, startups e investidores às demandas do agronegócio, servindo como catalisador de ideias de impacto para o setor”, disse.

Semana da Inovação

Nos dias 20 a 28 de agosto, parceiros e apoiadores realizarão de forma totalmente virtual a primeira Semana da Inovação de Mato Grosso. O evento tem objetivo de colocar a agenda no centro das estratégias do Ecossistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Uniram forças para realizar o evento a Seciteci; o Parque Tecnológico Mato Grosso; a Fapemat; a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec); o Serviço Social da Indústria (Sesi); o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai); a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR); o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT); a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat); o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio), CITIS, a Rede de Inovação Mato Grosso (Inova MT); o AgriHub; a Priante Incubadora; o Colaborama (Laboratório de Inovação, Tecnologia e Gestão); a Comunidade Blockmeet; a Digoreste Startups; o Instituto Tecnológico, de Gestão Estratégica e Organização Social Sustentáveis (I-Geos) e a Incubação e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras (I-Deia).

