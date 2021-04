Seciteci realiza Seminário de Formação Pedagógica para capacitação dos profissionais do ensino técnico

A partir desta terça-feira (13.04), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) inicia o I Seminário de Formação Pedagógica com a realização de cursos on-line para a capacitação dos profissionais que atuam nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) do Estado. A bateria de cursos terá duração de 15 dias, portanto seguirá até o dia 26.

A metodologia do projeto é desenvolvida por meio de aulas expositivas, debates e discussões em grupo, além de palestras realizadas por videoconferência por meio da ferramenta Google Meet, para que os profissionais que atuam nas unidades escolares da Seciteci possam aderir e participar.

De acordo o superintendente de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Aryeh Hessel Craveiro, neste seminário serão ofertadas estratégias e diretrizes voltadas ao planejamento, execução e ensino a distância (EAD).

“Nosso objetivo é capacitar os servidores para que eles possam ser mais bem preparados para lidar com as novas ferramentas utilizadas para o EAD, além de contribuir para a melhoria da eficácia e qualidade do ensino nas nossas escolas”, disse.

A equipe da Seciteci propôs o seminário para capacitar os servidores e os tornarem aptos a lidar com novos instrumentos de ensino, e ainda solucionar as possíveis dúvidas que surgem, melhorando constantemente a atuação desses profissionais.

Segundo a coordenadora de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, serão capacitados todos os profissionais que atuam na área de educação, garantindo qualidade no ensino profissional ofertado pelo Estado.

“Manter a equipe em constante aperfeiçoamento é importante para o que os conhecimentos necessários para o exercício das atividades educacionais sejam cada vez mais atualizados de forma a assegurar a qualidade da educação profissional ofertada pela Seciteci”, falou.