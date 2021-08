Secretaria conclui nova rede de drenagem na Avenida 30 e inicia reconstrução da pavimentação

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa aos contribuintes que o pagamento em cota única com desconto de 10% do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU exercício 2021 ou da 1ª parcela do reparcelamento vence na segunda-feira (16). A medida é prevista no Decreto 8.391/2021.

Vale lembrar que após emissão da parcela por meio do site oficial da Prefeitura de Cuiabá – www.cuiaba.mt.br pelo link IPTU, o contribuinte deve aguardar até duas horas para validação e registro da guia para pagamento.

“Cabe ressaltar que não foram enviados novos carnês do IPTU do presente Exercício 2021 pela prorrogação de vencimento do imposto, sendo de responsabilidade do contribuinte fazer a emissão das guias através do Portal do Contribuinte Site da Prefeitura de Cuiabá, no endereço https://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal”, explica o secretário-adjunto de Receita, Carmindo Campos Neto.

Ele explica ainda que a correção do valor lançado em relação ao IPTU foi a inflação medida pelo IPCA de 3,92%. Não houve aumento além da correção da inflação.

A arrecadação do IPTU é destinada para ampliar e aprimorar o atendimento nas unidades de saúde, educação e assistência social, este imposto faz frente a todas as despesas do orçamento, abrangendo também vários outros tipos de serviços essenciais, como a limpeza pública, o asfaltamento e recapeamento de vias urbanas.

“É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro devolver à população com o que for arrecadado com o IPTU em serviços de qualidade e obras eficientes e de melhoria. Sem dúvida nenhuma, o município irá honrar os contribuintes como novos investimentos”, conclui Carmindo.