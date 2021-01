Secretaria da Mulher se posiciona sobre a denúncia de assédio no Indea

De 25 a 29 de janeiro acontece a Semana Pedagógica 2021. Este ano, em razão das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o evento será totalmente online, transmitido no @portaldaescolacuiabana, no youtube. Voltado às equipes gestoras e profissionais das unidades educacionais, o momento formativo marca o início do ano letivo na rede pública municipal de Ensino de Cuiabá. Na programação da Semana Pedagógica, no dia 5 de fevereiro será realizada a Aula Inaugural do Ano Escolar 2021, primeiro Ato do Executivo Municipal referente à Educação, com a participação do prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, explica que a Semana Pedagógica tem como objetivo promover a formação continuada. Nesse sentido, são organizadas todos os anos pelos gestores das unidades e da Secretaria de Educação para pensar, refletir e transformar essas reflexões em ações, visando o fortalecimento do Projeto Político Pedagógico, de acordo com a Política Educacional da Escola Cuiabana.

“É um momento privilegiado de troca de experiências, estudos, discussões e planejamento na Educação Municipal, que subsidia os profissionais para a realização do planejamento escolar referente ao ano letivo. Este ano acontecerá de uma forma totalmente diferente, online e, nesse contexto, permitirá uma ampla discussão sobre a nova Política Educacional, denominada Escola Cuiabana no contexto da complexidade do novo papel da escola. Também serão debatidos temas emergentes que afetam o cotidiano da sala de aula, o Ensino Híbrido e o processo ensino aprendizagem”, destacou a secretária.

Durante o evento serão realizadas palestras e estudos para todos os educadores e servidores da Educação do Município, com a participação de palestrantes reconhecidos e consultores parceiros.

Programação

O primeiro evento previsto na Semana Pedagógica 2021 será o I Webnário Temático – Reinventando a Prática Pedagógica: O protagonismo dos Estudantes e Profissionais da Educação 2020, no dia 25 de janeiro, das 08h30 às 11h30 horas, com transmissão no @portaldaescolacuiabana, no youtube. O webnário contará com palestras e depoimentos dos profissionais, alunos e familiares no enfrentamento à pandemia e as dificuldades em relação ao distanciamento social.

No período da tarde, das 13h30 às 17h, acontecerá o Ciclo de Estudos e Palestras para gestores das unidades escolares com orientações administrativas, financeiras e pedagógicas. O evento prossegue na manhã do dia 26 de janeiro, das 08h30 às 11h.

A partir daí até o dia 29, serão apresentados relatórios das ações desenvolvidas em 2020 em relação aos Programas de Inteligência Socioemocional, de Alfabetização (ProAC), de Melhoria da Proficiência (Promp), e ainda palestras e estudos focados em temas como à concepção e aos conceitos da Escola Cuiabana na interlocução com a Educação Infantil, Educação Especial, Educação no Campo, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos na Escola Cuiabana, entre outros.

No período de 01 a 04 de fevereiro acontecerão às discussões nas unidades educacionais e no dia 5 de fevereiro, o ápice da Semana Pedagógica, com a Aula Inaugural. Também com transmissão no @portaldaescolacuiabana, no Youtube, das 08h30 às 11h30 iniciando oficialmente o Ano Letivo 2021.

SERVIÇO

Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2021

Data: 25 a 29/01

Local: @portaldaescolacuiabana, no Youtube

Aula Inaugural

Data: 05/02

Hora: 09:30 às 11:30 horas

Local: @portaldaescolacuiabana – no Youtube