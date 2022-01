Secretaria de Agricultura apresenta balanço e projeções; Mais de 900 encaminhamentos ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou na tarde desta segunda-feira (10) uma reunião para apresentar um balanço das ações de 2021 e o planejamento para este ano dentro do programa ‘Pra Frente Cuiabá’ e outras programações.

O ‘Pra Frente Cuiabá’, iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro, apresentou resultados efetivos com programas que visam fortalecer as atividades econômicas, considerando os impactos da pandemia do coronavírus. Entre as principais ações estão o Agro da Gente, Sine da Gente, Qualifica Cuiabá, Enem Digital, Cuiabanco e o Programa de Importação e Exportação de Cuiabá- IMEX.

Um dos destaques em 2021 foi o Sine da Gente que teve reconhecimento pelo alcance de resultados em oito meses de implantação com mais de 3,1 mil atendimentos, 245 empresas cadastradas e um total de 936 trabalhadores encaminhados para entrevistas. Ao todo, a van percorreu 39 bairros da Capital.

“A van do Sine da Gente apresentou resultados muito efetivos, gerou um grande número de cartas de apresentação, inclusão de pessoas e se compararmos com o ano de 2019, mesmo em meio a uma pandemia, 2021 conseguiu ter um crescimento. Então, a unidade móvel está funcionando e a tendência é que demanda tanto de oferta, quanto de procura aumente”, disse o secretário Francisco Vuolo.

Para 2022, as projeções são ainda mais positivas com a retomada de projetos e a continuidade dos investimentos nas ações, como o programa de Importação e Exportação, o IMEX Cuiabá, que deve atrair mais parcerias para ações de fomento ao investimento em qualificação e capacitação de empreendedores e implantar a Câmara de Comércio Exterior. Também será realizada a licitação para pleitear o financiamento com subsídio de juros do Cuiabanco.

No Sine da Gente as ações serão ampliadas com aquisições de novas vans, além de mutirões em conjunto com as unidades do Sine no Coxipó ou no Shopping Popular. Para o Enem Digital e o Qualifica Cuiabá também há previsão de ampliação e melhorias para atender o cidadão.

Já o Agro da Gente, volta com fortalecimento do apoio à agricultura familiar, qualificação técnica na produção do campo e incentivo para quatro cadeias produtivas: peixe, FLV (fruta, legume e verdura), frango e leite. Além da implantação do Banco de Alimentos, realização de feiras livres, Dia de Campo, do evento Peixe Santo e outras ações.

“As projeções para 2022 são muito positivas, vamos trabalhar muito, fazer os investimentos necessários e trazer mais parcerias para que neste ano as ações consigam atingir um número ainda maior de pessoas alcançando resultados efetivos”, acrescentou Vuolo.