Secretaria de Assistência Social avança na construção do Plano Estratégico

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência está trabalhando na construção do Plano Estratégico da Prefeitura de Cuiabá. Por meio de encontros com gestores e servidores da pasta estão sendo discutidos os propósitos organizacionais para os próximos anos.

Segundo o secretário municipal de Governo, Luís Claudio, o evento vai ao encontro da orientação expressa do prefeito Emanuel Pinheiro em estabelecer as diretrizes que fortaleçam a proteção social, sobretudo às populações mais vulneráveis, tornando dessa maneira Cuiabá como uma cidade sustentável e de oportunidades.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, as oficinas buscam o engajamento coletivo, com o apoio da Assessoria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, em parceria com técnicos da Secretaria de Saúde e Educação para facilitar a construção do Plano Estratégico com a definição da Identidade Organizacional da Secretaria.

Também é uma forma de preparar os gestores, trabalhadores e membros dos conselhos de direitos para um atendimento de excelência e dignidade à população. “Essas reuniões de planejamento são essenciais para uma nova gestão que se inicia. Com esse debate conseguimos construir uma estratégia de trabalho voltada ao atendimento das demandas da nossa Capital”, pontuou Hellen.

Está sendo utilizado o modelo “Balanced Scorecard” (BSC), enquanto metodologia para a definição do Negócio, da Missão, da Visão de Futuro e de seus Valores. Além também de estarem sendo trabalhados os objetivos, indicadores, metas, iniciativas e ações que vão nortear a Política Municipal de Assistência e o realinhamento do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Cuiabá.

Já foram apresentados aos participantes, os projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) que tem como proposta elevar o padrão da administração pública visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados de forma humanizada, fundamentado no modelo gerencial e com foco em resultados para o cidadão e a sociedade.

De acordo com Silvina Maria dos Anjos, da Secretaria de Planejamento e facilitadora da oficina, este processo participativo é primordial na construção dos planejamentos de uma gestão cada vez mais estratégica. “A principal proposta é gerar uma constância de propósitos com intuito de avançar cada vez mais na cultura do Planejamento, ou seja, efetivar a gestão das políticas públicas, nesse caso na área social do município”, explicou Silvina.

Os encontros estão sendo realizados no auditório da Prefeitura até o dia 02 de fevereiro. O produto final do plano indicará a missão, visão, negócio, valores, pontos fortes e pontos fracos da pasta, além do mapa estratégico, indicadores, metas e iniciativas. A expectativa é que o planejamento setorial, com a construção do Plano, valide sua nova Identidade Organizacional, incluindo o Mapa com a definição dos objetivos estratégicos.