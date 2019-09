Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer destaca importância do profissional de educação física

No dia 1º de setembro se comemora o Dia do Profissional de Educação Física. A data celebra a regulamentação da profissão, por meio da Lei Federal nº 9.696, de 01 de setembro de 1998. Uma conquista que a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) faz questão de festejar por sua importância para as atividades da pasta e para o atendimento ao direito do cidadão de ter acesso ao esporte e lazer.

“Aproveito a data para homenagear todos os profissionais que fazem do esporte e lazer um direito alcançado pelo cidadão e cidadã mato-grossense. Parabéns a todos os educadores físicos de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil e, especialmente, aos profissionais que atuam na Secel, que em seu dia a dia ajudam o Estado a cumprir seu dever de fomentar práticas desportivas como direito da sociedade”, saúda Allan Kardec Benitez, secretário de Cultura, Esporte e Lazer e também profissional de educação física.

Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves, a data representa avanços para o profissional de educação física que devem ser sempre comemorados.

“Temos que parabenizar e agradecer pelas conquistas, com as leis criadas para proteger e fortalecer a profissão. Com o reconhecimento das atividades físicas para o bem-estar do ser humano, com conselhos fortes, com iniciativas como as da Secel de valorizar os profissionais, sabemos que a profissão tende a crescer ainda mais”, comemora Jefferson.

Na Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer da Secel, cerca de 80% dos servidores são formados e regulamentados na área de educação física. Do próprio secretário adjunto, passando por superintendentes, assessores e técnicos, a pasta conta com profissionais qualificados que zelam pela implementação de políticas públicas para o esporte.

Além de possibilitar o direito constitucional ao esporte e lazer para todos, as ações da Secretaria também valorizam o profissional de educação física por contribuir para ampliação dos espaços de atuação no Estado.

No primeiro semestre, os Jogos Escolares movimentaram centenas de professores de educação física de escolas públicas e privadas do Estado, reconhecendo seu papel no desenvolvimento das habilidades técnicas dos jovens atletas. Outras ações a serem executadas nas áreas de esporte de participação e de esporte e lazer também anunciam perspectivas de incentivo ao profissional e aos benefícios de seus serviços.