Secretaria de Educação deve entregar 30 obras de reforma, reconstrução e ampliação em unidades da rede

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, vistoriou esta semana obras da pasta que estão em andamento na Regional Sul da Capital. Entre as obras visitadas estão a construção de uma unidade educacional no bairro Dr. Fábio e o antigo prédio da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Jescelino José Reiners. A ação foi acompanhada por técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação e pelo presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Misael Galvão.

No antigo prédio da EMEB Jescelino José Reiners, desativado em razão de problemas estruturais, o secretário de Educação disse que a unidade será totalmente reformada. “Parte da obra já terá inicio nos próximos dias, com a demolição do bloco da frente e a revitalização da quadra poliesportiva que será emprestada para uso da comunidade, até que as obras estejam concluídas”, explicou Alex Vieira Passos.

As obras estão sendo executadas com recursos do Município e, de acordo com o planejamento da Secretaria de Educação, em 2020, a exemplo do que aconteceu no ano passado, com a entrega de 47 obras, este ano pelo menos 30 grandes obras serão entregues à população.

Na EMEB Dr. Fábio Firmino Leite as obras estão em pleno vapor. A unidade receberá o projeto piloto de segurança eletrônica, com vigilância monitorada, a cozinha será readequada, assim como toda a parte hidráulica, de energia, e cobertura. A unidade terá ar condicionado em todas as salas de aula, pelo programa Climatizar é Humanizar e será feita uma redistribuição das salas para abrigar um almoxarifado, e um novo laboratório de informática. A quadra poliesportiva da unidade também será revitalizada.

“Por determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro estamos fiscalizando as obras em andamento junto com o vereador da região e presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão (PTB), autor das emendas impositivas que estão possibilitando essas melhorias. Esta unidade estava há 12 anos sem qualquer tipo de intervenção do poder público, agora chegou o momento desta região ser beneficiada”, salientou o secretário Alex Vieira Passos.

De acordo com o secretário de Educação, até agora a gestão priorizou as unidades cuja estrutura física estavam mais precárias. “Agora estamos iniciando um segundo lote com 30 unidades que serão entregues até o final do ano. Nessas unidades serão feitas obras de revitalização, reforma, ampliação quando necessário, climatização, instalação de câmaras de segurança e toda a estrutura necessária para melhorarmos ainda mais a qualidade de ensino, com estruturas adequadas e segurança para alunos e profissionais da Educação”, destacou. De acordo com o gestor, entre as obras previstas para serem entregues até o mês de julho, estão três CMEIs.

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão disse que além de um sonho da comunidade as obras são uma necessidade. “Esta é uma região que está crescendo. Nesse sentido, destinei 150 mil da minha emenda impositiva de 2018 porque os pais precisam desta escola e os alunos merecem uma Educação de qualidade. Aqui estamos vendo o empenho do poder público municipal, por parte do Prefeito Emanuel Pinheiro e do secretário de Educação Alex. Fico feliz em saber que nos próximos 60 dias mais essa obra será entregue à população”, disse ele.

Também está passando por obras de reforma, readequação e ampliação a EMEB Gracildes de Melo Dantas e a unidade de creche Jardim Umuarama II, que deverá ser ampliada para se transformar num Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC).