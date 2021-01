Secretaria de Educação informa novo local para realização de Perícia Médica

O prefeito Emanuel Pinheiro sancionou a Lei complementar nº 493, de 18 de janeiro de 2021, que institui a Escola do Servidor Público Municipal Professor José Ferraz de Araújo, subordinada à Secretaria Municipal de Gestão. A publicação ocorreu no último dia 21, no Diário Oficial de Contas. A Escola do Servidor é destinada a contribuir para a profissionalização da gestão pública, através de ações de educação coorporativa e, com isso, buscar a excelência na prestação dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Cuiabá.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a instauração da Escola do Servidor concretiza um compromisso firmado no primeiro mandato e demonstra o respeito aos funcionários público e à sociedade cuiabana, que ganha mais qualidade no atendimento. “Entendo que todas as políticas públicas só surtem efeito, só chegam lá na ponta, beneficiando os mais humildes dos cidadãos se você tem um serviço público respeitado, valorizado, estimulado, que se sinta dignificado. E a Escola do Servidor vai proporcionar isso tanto àqueles servidores que vão se qualificar e se aprimorar profissionalmente e, mais do que isso, vai melhorar cada vez mais os serviços que são prestados aos cuiabanos, pela Prefeitura de Cuiabá”, destaca Pinheiro.

Dentre as competências da escola, está a de promover cursos de especialização latu sensu; ministrar cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento; promover a formação inicial para aprovados em concurso público municipal; desenvolver atividades de pesquisas e estudos; disponibilizar os trabalhos produzidos por servidores; promover intercâmbios com outras instituições de ensino, entre outras.

Quanto ao organograma, a Escola do Servidor terá um diretor geral, que atuará com o auxílio do Conselho Deliberativo Didático-Pedagógico, que será composto pela titular e pela adjunta da Secretaria Municipal de Gestão, pelo diretor de Gestão de Pessoas e pela assessoria da Diretoria Geral.

Os servidores da Prefeitura de Cuiabá poderão exercer atividades docentes nas ações de capacitação, formação, atualização e pós-graduação promovidas pela Escola do Servidor Público Municipal Prof. José Ferraz de Araújo. E aqueles que participarem de ações de capacitação na condição de instrutores interinos farão jus à retribuição pecuniária em valor correspondente às horas/aulas, ministradas de acordo com o grau de especialização.

Com a publicação da lei, a Secretaria de Gestão agora trabalha na regulamentação para que a Escola entre em funcionamento em breve.