Secretaria de Esporte e Lazer lança pesquisa para subsidiar implantação do Museu do Esporte em Mato Grosso

Dando andamento ao projeto de criação do Museu do Esporte na Arena Pantanal, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) iniciou uma pesquisa a ser respondida pela população, usuária ou não do complexo esportivo do qual o estádio faz parte.

A criação do museu faz parte da proposta inicial da Arena Pantanal, construída para sediar jogos da primeira fase da Copa do Mundo da FIFA 2014. Além de demarcar a recepção do maior evento do futebol mundial em Cuiabá, sua implantação garantirá um espaço de histórias, recordações e curiosidades do esporte.

Para contemplar outros segmentos esportivos, incluindo os indígenas, o projeto inicial foi adaptado para Museu do Esporte. Dessa forma, o equipamento irá perpetuar a lembranças e aos principais legados de diversos esportes de destaque no Estado, e não apenas o futebol.

A pesquisa, que seguirá aberta até o dia 28 de fevereiro, servirá de subsídio para o estudo de viabilidade econômica e social para implantação do Museu. Com perguntas fáceis e rápidas de serem respondidas, a Secel conta com a participação da população para garantir a memória do esporte em Mato Grosso.

O acesso para responder o questionário pode ser feito diretamente por AQUI.