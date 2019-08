Secretaria de Estado de Saúde integra luta contra tráfico de pessoas

Entre os dias 29 e 31 de julho será realizada, em Cuiabá, a segunda reunião bilateral Brasil Bolívia sobre “Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Mais integração para mais segurança”, da qual faz parte a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

O evento reúne autoridades de diversas áreas do Governo do Estado e técnicos de Mato Grosso e da Bolívia, na Casa Civil (Centro Político Administrativo), com a presença dos coordenadores e membros do Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap). Na ocasião, as autoridades irão assinar um Protocolo de Intenções para a execução de diversas ações preventivas e de combate ao crime.

Um dos eixos da integração internacional é a Política de Assistência em Saúde Pública, com ênfase na prevenção ao tráfico de pessoas na região de fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia. A representante da SES-MT, Cleidi Souza, explica que a área da saúde integra a temática com ações do eixo de prevenção e assistência às vitimas.

Além da assinatura do Protocolo, no primeiro dia do evento houve a apresentação do Diagnóstico sobre Fronteira, realizado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), além da divulgação dos avanços e desafios desde a primeira reunião, em 2018.

A programação prossegue até a próxima quarta-feira (31), sendo que no dia 30 de julho será celebrada a data oficial da Campanha Coração Azul e Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Confira abaixo a programação completa:

Dia – 29 de julho de 2019

14h – Abertura oficial (Presença das autoridades brasileiras e bolivianas)- Composição da Mesa com autoridades presentes, momento que darão as boas vindas à reunião.

14h30 – Histórico e Encaminhamentos da Primeira Reunião – não será desfeita a Mesa de abertura, e os representantes abaixo vão falar sobre o objetivo e histórico da 1ª reunião.

Expositores: Coordenação CETRAP

Representante da Bolívia

15h20 – Apresentação do Diagnóstico sobre Fronteira

Expositora: Prof.ª Maria do Socorro de Sousa Araújo – Assessora de Cultura – Pró Reitoria de Extensão e Cultura – UNEMAT

15h50 – Assinatura do Protocolo de Intenções (Autoridades brasileiras e bolivianas) – neste momento o Governador Mauro Mendes e Representante da Bolívia assinam o protocolo, Coordenadores dos Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Mato Grosso e Bolívia) e as autoridades presentes assinam se desejarem como parceiros.

16h30 – Avanços e desafios desde a primeira reunião

Expositores: Coordenação CETRAP

Representante da Bolívia

17h30 – Orientações metodológicas e práticas para as atividades do dia 30/07

18h00 Encerramento do dia

Dia – 30 de julho de 2019

07h30 – Abertura da Panfletagem da Campanha Coração Azul no aeroporto – Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

09h – 12h00min Mesas de trabalho/grupos de trabalho

Mesa 01 – Políticas Públicas de Assistência Social, Saúde com ênfase na assistência, proteção e reintegração de vítimas.

Coordenadora: Aline Maehler – OAB/CETRAP

Mesa 02 – Defesa e Responsabilização Penal

Coordenadora: Marcia Ourives – SESP/CETRAP

Mesa 03 – Políticas de Assistência Social, Educação e Saúde Pública, com ênfase na prevenção ao tráfico de pessoas na região de fronteira.

Coordenador: Lauro Siqueira – CUT/CETRAP e Clovis Vailant – Instituto Gaia/CETRAP

12h30 às 14h – Intervalo para almoço

14h – continuação das Mesas de trabalho

16h30 – Apresentação do resultado das discussões das Mesas de trabalho e elaboração do Termo de Cooperação

18h Encerramento do dia

Dia 31 de julho de 2019

09h – Apresentação do Termo de Cooperação para validação (autoridades brasileiras e bolivianas, participantes).

10h – Pactuação dos encaminhamentos

11h – Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Bilateral

12h – Almoço Oficial do Evento