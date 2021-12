Secretaria de Fazenda e CRC discutem renovação de cooperação técnica

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovou 32 propostas para o Programa Mais MT Cirurgias em 23 municípios do Estado. A validação ocorreu durante a 11ª reunião ordinária da CIB, realizada nesta sexta-feira (10.12), no Palácio Paiaguás. As propostas foram apresentadas por municípios ou consórcios intermunicipais de saúde e totalizam R$ 31.839.126,76 milhões em cirurgias eletivas.

O programa Mais MT Cirurgias, lançado em julho deste ano pelo Governo de Mato Grosso, tem o objetivo de reduzir drasticamente a fila por procedimentos eletivos no Estado e prevê a realização de cerca de 138 mil cirurgias, com um investimento de aproximadamente R$ 105 milhões.

“Durante o período da pandemia, as cirurgias eletivas estiveram nacionalmente paralisadas. Por isso é tão importante nos dedicarmos para atender a demanda pelas eletivas em Mato Grosso. Queremos reduzir ao máximo essa fila de espera e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes”, disse o secretário de Estado de Saúde e presidente da CIB, Gilberto Figueiredo.

Foram aprovadas as propostas dos municípios de Itiquira, Primavera do Leste, Campo Verde, Barra do Garças, Nova Xavantina, Juara, Diamantino, Matupá, Novo Horizonte do Norte, Campo Novo do Parecis, Terra Nova do Norte, Poxoréu, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Porto dos Gaúchos, Novo Mundo, Alto Garças, Tangará da Serra, Juruena, Santa Terezinha, Cuiabá, Juína e Tabaporã.

Também foram validadas novas propostas do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto e do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso. Em edição passada, a CIB validou outras três propostas apresentadas.