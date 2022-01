Secretaria de Gestão publica edital para serviços na área odontológica

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a publicação do Edital de Chamamento Público para seleção de empresas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para atuar como operadora de benefícios, visando à disponibilização de planos de saúde odontológico aos servidores. O prazo de credenciamento é até o dia 5 de janeiro de 2023.

“Queremos ampliar as opções para que o servidor possa escolher, por isso, fizemos o chamamento com vigência de um ano. Durante esse período, qualquer empresa pode se credenciar a Prefeitura mediante a entrega de todos os documentos solicitados no edital”, explicou a Secretária Ellaine Mendes.

O edital está disponível através do endereço: http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Para acessar basta clicar na data do prazo final do Chamamento Público designada no calendário à esquerda.

Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Gestão pelos telefones de contato: (65) 3645-6021 / 3645-6421. Ou pelo e-mail: cpl@cuiaba.mt.gov.br. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.