Secretaria de Obras inicia construção de travessia de concreto na região do Distrito do Aguaçu

O planejamento da Prefeitura de Cuiabá de melhorar as condições de trafegabilidade também na zona rural segue avançando pelas comunidades. Neste momento, por exemplo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas está com uma equipe atuando na construção de uma travessia de concreto no Córrego Isabel Vieira, no Distrito do Aguaçu.

A estrutura é constituída por oito conjuntos de aduelas 4×4 e substituirá uma antiga ponte de madeira que era utilizada pelos moradores da região conhecida como “Forte do Aguaçu”, que é formada por várias comunidades. De acordo com o cronograma, a previsão é de que o trabalho dure cerca de 30 dias.

Pré-moldadas em concreto armado, as aduelas são consideradas extremamente apropriadas para a demanda do fluxo de água, principalmente durante a temporada de chuvas. Além disso, a fabricação dos pré-moldados seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que dá maior garantia ao serviço executado.

“A nossa gestão é uma gestão de todos. Estamos com diversas obras no perímetro urbano, mas não deixamos de cuidar da zona rural. Seja com grandes obras ou pequenas intervenções, nossas equipes estão atuando para melhorar a vida da população”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

META SUPERADA

Um levantamento feito pela Secretaria de Obras Públicas demonstra que a gestão Emanuel Pinheiro superou em 260% a meta de construção de travessias de concreto, estabelecida para 2020. De acordo com a Pasta, o planejado para o ano era de 10 novas estruturas, mas os dados apontam que foram edificadas 36.

O número engloba as travessias do tipo bueiro celular, bueiro tubular e ponte de concreto, implantadas tanto no perímetro urbano quanto na zona rural de Cuiabá. Essa é a terceira vez consecutiva que a meta é superada, já que em 2018 foram construídas 21 travessias e, em 2019, o número chegou a 23, demonstrando um constante crescimento.