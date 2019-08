Secretaria de Ordem Pública é acionada para conter ocupação irregular

Trinta moradores em situação de rua foram beneficiados com óculos de grau gratuitos após terem passado por exames de acuidade visual, realizado durante a 2ª Edição do Mutirão Pop Rua, no final do mês de julho.

A entrega dos óculos com armações e lentes monofocais foi realizada na tarde desta terça-feira (06), no Centro de Referência de Assistência Especializada (Creas).

A ação promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e instituições parceiras foi voltada especificamente a população em situação de rua, com oferta de serviços de cidadania e inclusão social.

“Após terem passado por esses exames, onde foi identificado algum tipo de perda visual, foram feitos esses óculos sem nenhum custo para população. Tanto as armações como as lentes foram doados por meio do Projeto Mais Visão da Ótica Pague Menos”, disse a secretária-adjunta municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Hellen Ferreira.

“Essa é mais uma demonstração dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela Assistência Social do Município, voltado especificamente para esse público dos moradores em situação de rua. Para muitos, pode parecer um gesto simples, mas com toda certeza, os beneficiados terão mais qualidade de vida, pois com os novos óculos, podendo enxergar melhor, futuros problemas de visão também poderão ser evitados”, disse a secretária adjunta de Assistência Social, Hellen Ferreira.

Na oportunidade, a secretária-adjunta fez questão de ressaltar a importância da realização de eventos de mobilização popular visando principalmente a inclusão social. “É por meio desses mutirões que conseguimos aproximar os serviços da Prefeitura, com a participação de diversas secretarias num mesmo espaço com uma vasta oferta de serviços, como atendimentos de saúde, emissão de documentos, cadastros em programas sociais, entre outros. É mais uma forma de valorização da pessoa humana, com dignidade e respeito que a população cuiabana merece”, reforçou a secretária-adjunta.

Além desses mutirões, a Secretaria mantém um canal facilitador de atendimento para solicitação de visitas da equipe de abordagem aos moradores em situação de rua. “Por meio do telefone celular (65) 9 9238-7552, as pessoas podem fazer as denúncias e ou apontamentos, para que as equipes realizem a abordagem, com orientação correta de atendimentos à população em situação de rua. O serviço funciona de domingo a domingo, até às 22h”, concluiu Hellen Ferreira.