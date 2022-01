Secretaria de Planejamento se reúne com Prefeitura de Sapezal para apresentar Agenda Cuiabá 2030

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, participou de uma reunião com a equipe técnica de Planejamento do município de Sapezal para apresentar o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) e a metodologia de elaboração da Agenda Cuiabá 2030. A apresentação foi realizada na manhã desta sexta-feira (14), de forma remota.

Cuiabá é considerada referência para diversos municípios do Estado por ter alcançado ótimos resultados com a implementação da cultura do planejamento no âmbito municipal. Com a adesão a Agenda 2030 e ao programa Cidades Sustentáveis, a Secretaria de Planejamento demonstrou aos visitantes como a comissão realiza o trabalho de acompanhamento e o cumprimento das ações e metas do plano de ação.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal, atendendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e os 10 Princípios do Pacto Global da ONU, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.

“A visita da Prefeitura de Sapezal reforça o nosso compromisso em ampliar a cultura de planejamento nas secretarias. Com a implantação da Agenda Cuiabá 2030, materializada em eixos, favorece a transversalidade entre os objetivos, reunindo secretarias que entregam em conjunto os compromissos assumidos pela Gestão à Sociedade. O desafio da Secretaria de Planejamento é traduzir todos os programas, projetos e ações planejadas na execução das peças orçamentárias”, disse o secretário Eder Galiciani.

Recentemente, o município de Sapezal foi convidado a aderir a Agenda 2030 e, por isso, vem buscando esclarecimentos sobre a metodologia de elaboração do plano de ação. O Controlador Interno de Sapezal, Ocipe Alexandre, parabenizou a iniciativa e o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá.

“Agradecemos a atenção da Secretaria de Planejamento de Cuiabá, foi muito esclarecedor, conseguimos tirar muitas dúvidas. Agora isso será repassado aos secretários e ao prefeito para que eles possam decidir. Mas desde já conseguimos visualizar os avanços que tiveram em Cuiabá, inclusive, no seu planejamento. É difícil ver uma Prefeitura parar para planejar, já que existe um índice de rotatividade, mas é muito bom ver que a nossa Capital teve essa inciativa capitaneando isso. Então, queremos seguir esses passos”, pontuou Ocipe.