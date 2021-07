Secretaria de Planejamento suspende expediente na tarde desta sexta-feira (30)

A Técnica de Desenvolvimento Infantil da rede pública municipal de ensino, Denis Moraes, diretora da Creche São Mateus, lança nesta sexta-feira (30), às 16h30, no Espaço Livre do Goiabeiras Shopping, o livro ‘Branca de Neve e as Sete Capivarinhas’.

O livro está sendo lançado pela Editora Soul e, é um reconto de uma literatura clássica. A autora com muita criatividade une a história com a realidade local, para contar as aventuras de uma princesa que foi levada para conhecer as belezas do Pantanal Mato-grossense, local onde se depara com as lindas capivarinhas do pantanal.

Filha de cuiabanos, nascida no bairro do Porto, berço da cuiabania, em 1969, este é o primeiro livro de Denis Moraes Moras. “O primeiro de muitos que pretendo escrever sobre a nossa cultura”, disse ela e, é verdade, nem bem acabou de lançar sua primeira obra, já está rascunhando a próxima.

Professora, formada em Pedagogia pela Universidade Anhanguera, Pós Graduada em Ludo Pedagogia e efetiva no cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil (TDI) na rede Municipal de Cuiabá, a autora sentiu a necessidade de escrever livros infantis que falassem um pouco da cultura e da natureza cuiabanas. “Sempre gostei de realizar contações de histórias para as crianças/estudantes”, contou Denis que tem se dedicado por muitos anos ao aprimoramento da Educação Infantil, com diversos projetos de incentivo à leitura nas unidades educacionais da rede, por onde trabalhou. Entre os projetos que desenvolveu estão os Saraus Literários com convidadas especiais, como a escritora ítalo-brasileira Ana Stopa e muitos outros eventos.

No livro ‘Branca de Neve e as Sete Capivarinhas’, a autora procura mostrar a importância da conscientização e preservação do meio ambiente para a preservação de espécies de fauna e da flora, e dos biomas brasileiros. “A cultura Mato-grossense aparece na história nas vestimentas e no linguajar cuiabanos das capivarinhas”, destacou Denis Moraes.

Para a autora, incentivar a literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. “A leitura desenvolve diversas habilidades na infância, auxilia na alfabetização, amadurece a escrita e os relacionamentos sociais, trabalha a empatia e a aceitação das diferenças, aperfeiçoa o raciocínio e o pensamento crítico, a interpretação de texto e o poder de argumentação”, explica Denis Moraes e convida todos a conhecerem as riquezas pantaneiras por meio das aventuras da Princesa e das sete capivarinhas.

SERVIÇO

Tarde de autógrafo e lançamento do livro ‘Branca de Neve e as Sete Capivarinhas’

Data: 30/07

Hora: 16:30h

Local: Espaço Livre, Térreo do Shopping Goiabeiras