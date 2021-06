Secretaria de Relações Comunitárias e UCAM fortalecem rede de atendimento da Justiça Comunitária

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias (Sarc), União Coxipoense de Associações de Moradores (Ucam) e a Coordenadoria da Regional Sul, trabalham em conjunto na prestação de serviços à população por meio da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), com a oferta de expedição de 2ª via do Registro Geral (guia de isenção), certidões de nascimento, de casamento e de outros documentos. As atividades foram realizadas na quarta-feira (23), no Espaço Silva Freire, instalado na Regional Sul e serão disponibilizadas sempre às quartas. Também foram prestadas orientações jurídicas à população.

A iniciativa, que já é realizada pela Justiça Comunitária nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), ganhou reforço para atendimento às comunidades da capital mato-grossense, seguindo as premissas da gestão humanizada Emanuel Pinheiro. Toda quarta-feira a equipe estará disponível na Regional Sul, sempre das 14h às 17h.

“Este é mais um fruto de um trabalho da UCAM, em nome do presidente José Maurício e do Sebastião Bareta, que nos auxiliam na SARC, e da Regional Sul, por meio do administrador Luciano Satiro. A gestão Emanuel Pinheiro trabalha para garantir o acesso a prestação de serviços. Em conjunto, entramos com a parceria neste trabalho do TJMT, contribuindo para a organização, mobilização e encaminhamento do público ao atendimento, com a ajuda dos servidores dessas unidades, além do espaço físico”, destaca o secretário adjunto da SARC, Ricardo Lobo.

No total, foram realizados 70 atendimentos, sendo 50 consolidados. As pessoas que não foram atendidas na sede da Regional Sul, devido ao horário de expediente, serão atendidas por telefone, com a coletada dos dados necessários para a confecção do documento, a partir de um pré-cadastro. Posteriormente, serão convocadas apenas para assinar o documento.

Serviço:

A ação será ofertada toda quarta-feira, das 14h às 17h, no Espaço Silva Freire. Mais informações pelo telefone (65) 99974-4258.