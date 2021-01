Secretária de Saúde alinha ações da campanha de vacinação com Estado e autoriza adequações para receber os imunizantes

Com mais de 40 mil mudas distribuídas em Cuiabá, o “Movimento PlantAR”, idealizado e desenvolvido pelo gabinete do vereador professor Mário Nadaf (PV), com o auxílio de parceiros públicos e privados tem como objetivo promover ações de conscientização ao cidadão quanto à necessidade de preservação do meio ambiente e também despertar o hábito de zelo pelo nosso bioma, o Cerrado.

Os plantios seguem as determinações do decreto municipal 5.144/12, que dispõe sobre a arborização do município. Com o projeto PlantAR, o gabinete do professor Mário pretende, além de estimular a responsabilidade ambiental já citada, chamar a atenção de autoridades e da imprensa para a situação local.

Desde 2013, o projeto do parlamentar tem contribuído com o reflorestamento urbano e ainda aponta necessidades da comunidade local, buscando amenizar os problemas ambientais existentes, trazendo assim melhorias na qualidade de vida, além do trabalho legislativo apresentado na Câmara Municipal de Cuiabá.

Paula Andrade – Assessoria Vereador Professor Mário Nadaf