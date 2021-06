Secretaria de Saúde apresenta relatórios do 1° quadrimestre de 2021

Na manhã desta segunda-feira (14), o vice-prefeito José Roberto Stopa, a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob e o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo acompanharam a juíza Patrícia Ceni em vistoria pelo Estádio Eurico Gaspar Dutra. A magistrada a frente do Juizado do Torcedor liberou o estádio para jogos sem torcida, com emissão do documento oficial ainda nesta semana. Considerado símbolo do futebol local, o Dutrinha passa pela maior obra desde sua construção em 1954. O investimento de quase R$ 2 milhões foi todo financiado pelo Executivo Municipal na gestão Emanuel Pinheiro.

“Hoje demos mais um passo rumo a devolução para a população do nosso templo do futebol cuiabano, o Dutrinha. Uma obra que fiz questão de executar assim que assumi como prefeito da Capital, pois sei o quão importante para os cuiabanos é estar neste estádio que já recebeu tantos craques nacionais e locais e já foi lugar de muitas alegrias”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

Para liberação completa do estádio, como autorização para jogos com torcida, a magistrada do Juizado do Torcedor, Patricia Ceni solicitou que a arquibancada do lado visitante receba reforço do guarda-corpo, que deve ter sua altura aumentada para garantir a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e torcedores.

“Vou liberar o funcionamento do Estádio sem público com a ressalva de que, antes da entrega oficial, seja colocado o guarda-corpo do lado visitante, o alambrado tem que ser mais alto”, disse Ceni, que ainda elogiou a atuação do prefeito Emanuel Pinheiro na busca por mais vacinas junto ao Governo Federal. “Tomara que o prefeito consiga todas as doses de vacina que foi pleitear”, finalizou a magistrada.

Todas as outras recomendação feitas pela juíza foram cumpridas pela Prefeitura de Cuiabá, como acessibilidade, separação de torcidas, adequação de vestiários, áreas exclusivas para arbitragem, segurança e para o Juizado do Torcedor, dentre outras.

“Estamos aqui para cumprir todas as orientação da juíza e entregar o Dutrinha dentro das normas estabelecidas. A magistrada pode ter a certeza que o alambrado será reforçado antes da entrega oficial, pois é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que os cuiabanos possam desfrutar com segurança do estádio”, disse o vice-prefeito, José Roberto Stopa.

A obra teve início em fevereiro de 2019 e foi executada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e Obras Públicas. No momento, equipe finaliza alguns detalhes em pintura da estrutura e se prepara para iniciar a demarcação de vagas e sinalização do estacionamento. O alvará de Bombeiro já foi emitido e autorização do Juizado do Torcedor deve ser entregue até o fim desta semana. Restando agora a vistoria da Polícia Militar (PM).

“A entrega do Dutrinha será um marco para o futebol em Cuiabá. Teremos novamente uma estrutura adequada para a realização dos campeonatos locais, nacionais e até internacionais, como se provou o uso para treinos nesta Copa América. Tenho certeza que a reforma do estádio servirá de inspiração para que novas gerações do futebol deem frutos”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob. O secretário-adjunto da Pasta, Justino Astrevo também esteve presente no local.

A reforma teve início em fevereiro de 2019 e foi dividida em três etapas: a primeira compreendeu a readequação de todo o espaço, atendendo a medidas de segurança e acessibilidade. A segunda etapa foi a mudança de posicionamento dos postes de iluminação e a troca do gramado. Enquanto que a terceira etapa foi a construção do novo muro e modernização dos vestiários.

“Estamos na reta final. Ainda como secretário de Cultura, Esporte e Lazer transferi meu gabinete e passei a despachar aqui de dentro do Dutrinha para acompanhar o andamento da obra de perto. A entrega deste que é o maior símbolo do futebol cuiabano é sem dúvida um marco no investimento em esportes em anos”, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

COPA AMÉRICA EM CUIABÁ

O maior símbolo do esporte cuiabano, o Estádio Eurico Gaspar Dutra foi oficialmente cedido para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para receber seleções da Copa América de Futebol. A cerimônia simbólica de entrega do Dutrinha foi realizada na manhã do último sábado (12). Gramado e vestiários estão sendo utilizados para treinos.

Conforme combinado entre a Prefeitura de Cuiabá, que é responsável pela administração do estádio, e a Conmebol, a partir de sexta-feira (11), data de assinatura do Termo de Autorização, até 27 de junho, quando se encerra a participação da Capital na Copa América, o estádio fica totalmente à disposição da organização da competição.

A segurança do local será feita pela Conmebol e não será permitida cobertura da imprensa e a presença de público, em razão do cumprimento das medidas de biossegurança contra a COVID-19.

MAIS VACINAS

A escolha de Cuiabá como uma das subsedes da Copa América foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Governo Federal e Governo do Estado de Mato Grosso. Diante da não consulta ao Município sobre a realização do evento, o prefeito Emanuel Pinheiro solicitou ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o envio de doses extras de vacinas contra a Covid-19, como contrapartida.

Na última terça-feira (08), Emanuel entregou pessoalmente ao presidente um ofício com o pedido de mais 670 mil doses, que seriam suficientes para a imunização em massa da população cuiabana. O trabalho de articulação do chefe do Executivo municipal contou com a participação essencial do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho.