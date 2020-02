Secretaria de Saúde convoca todos os médicos que passaram no seletivo para assumirem as vagas imediatas

A Prefeitura de Cuiabá convocou mais 81 aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – para apresentar documentos e iniciar suas funções. A lista com os nomes dos convocados consta no edital nº 07/2020, publicada nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) nº 1833, página 182.

Os profissionais convocados neste edital são apenas para o cargo de médicos. “Chamamos todo o restante das vagas imediatas para médicos, para conseguirmos suprir a falta de profissionais nas nossas unidades de saúde. Muitos que já foram chamados não se apresentaram para assumirem os cargos, por isso ainda temos déficit de médicos na rede. Mas estamos fazendo uma força-tarefa para conseguirmos resolver este problema o quanto antes, por isso chamamos neste edital todos os médicos que passaram no seletivo e que ainda não haviam sido convocados”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho.

Os convocados terão 15 dias, contando a partir de 30/01, para comparecer ao setor de Recursos Humanos – RH – da Secretaria de Saúde munidos dos documentos conforme exigido no edital para a admissão/contratação. O horário de funcionamento é das 8h às 11h30 e das 14h às 18h.

De acordo com Pôssas, os chamamentos estão acontecendo por etapas. O objetivo, segundo ele, é capacitar os aprovados para os campos de trabalho – evitando, sobretudo, quebra no fluxo de atendimento das unidades de saúde. No próximo chamamento, que será realizado em fevereiro, os profissionais de outras áreas que passaram no seletivo serão convocados. “Estamos lançando um edital de convocação por mês até completarmos todas as vagas imediatas. No caso dos médicos, soltamos uma convocação extra para solucionarmos o déficit de profissionais. Após a contratação de cada bloco de aprovados serão realizados seminários de integração para estes profissionais com palestras sobre o Sistema Único de Saúde, Redes de Atenção à Saúde, o SUS em Cuiabá e Informação em Saúde”, completou o secretário.

O certame terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente. A Secretaria Municipal de Saúde fica localizada na Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.