Secretaria de Saúde divulga locais de aplicação das provas para processo seletivo

Os candidatos inscritos no processo seletivo do Hospital Regional de Sinop já podem consultar locais de prova. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou, no Diário Oficial que circulou nesta quinta-feira (21.11), o edital com o nome dos candidatos habilitados para realizar o exame e o endereço da instituição onde será realizado o processo seletivo.

De acordo com o documento, a aplicação das provas será na Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). A instituição fica localizada na Avenida dos Ingás, n° 3001, bairro Jardim Imperial, na cidade de Sinop.

Ainda segundo o Diário, os exames serão aplicados no domingo (24.11), sendo que no período da manhã, das 8h às 12h, ocorrerá a realização das provas para os cargos de enfermeiro, enfermeiro auditor, farmacêutico, maqueiro e médico.

No período da tarde, das 14h às 18h, serão aplicadas as provas para os cargos de administrador, contador, analista de TI- suporte de rede, auxiliar de farmácia, engenheiro do trabalho, nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, técnico em imobilização ortopédica, técnico em segurança do trabalho e técnico em enfermagem.

No total, são ofertadas 390 vagas, considerando a soma da ampla concorrência com as vagas para pessoas com deficiência. As remunerações variam de R$ 1.300 a R$ 7.000. Os cargos contemplam os níveis de escolaridade fundamental, intermediário e superior.

Orientações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com a antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início do teste, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul – conforme item 8.8 do Edital 007/SES/2019 –, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

O edital do processo seletivo do Hospital Regional de Sinop pode ser acessado aqui.