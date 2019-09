Secretaria de Saúde divulga local de prova de processo para contratação de 300 profissionais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou, no Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (23.09), o local onde serão aplicadas as provas do processo seletivo que visa à contratação emergencial de 300 profissionais para o Hospital Regional de Sorriso.

De acordo com o documento, o exame será aplicado no campus da Universidade de Cuiabá (UNIC). A instituição fica localizado na Av. Noêmia Tonello Dalmolin, n° 2499, Parque Universitário, na cidade de Sorriso.

As vagas ofertadas são para os cargos de administrador, médico do trabalho, auxiliar de farmácia, assistente social, contador, enfermeiro, fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, médico auditor, maqueiro, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de imobilização ortopédica e técnico em laboratório.

Do total de 300 vagas, 37 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) nos cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem, fisioterapeuta e auxiliar de farmácia. O edital de homologação com o nome e o cargo de todos os candidatos habilitados para realização da prova escrita pode ser acessado neste link .

Recomendações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com a antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início do teste, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Serviço

O Hospital Regional de Sorriso está localizado na Av. Porto Alegre, número 3125, região central da cidade.