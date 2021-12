Secretaria de Saúde investe em ações extramuros para conscientizar população sobre ISTs

Neste momento de retomada pós-pandemia dos serviços regulares, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem investido recursos humanos e materiais para levar a prevenção e promoção da saúde a população cuiabana, além dos muros das unidades, indo de encontro ao público através de ações educativas em parceria com demais instituições. É o que tem acontecido neste Dezembro Vermelho, mês de mobilização contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Nesta semana, as atividades ocorreram na sede da empresa Carvalima Transportes e no supermercado Atacadão da rodovia Emanuel Pinheiro.

A responsável técnica de Saúde do Homem da SMS, Márcia Rocha, proferiu na quarta-feira (15), uma palestra a cerca de 30 funcionários da Carvalima Transportes, abordando os eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, que são câncer, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Também tratou sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), formas de tratamento e acesso ao serviço na rede pública.

Os assuntos foram se desenrolando de forma descontraída, com bastante interação dos participantes. Em seguida, mais de 2 mil preservativos e panfletos foram distribuídos para os colaboradores da empresa, que conta com cerca de 950 trabalhadores, apenas na sede, em Cuiabá, sendo aproximadamente 600 homens. A maioria deles atua operacionalmente, na carga e descarga de produtos.

Tiago Pereira Domingues, vendedor externo, contou que um dos assuntos que mais lhe chamaram a atenção foi descobrir que agora o homem também recebe atendimento durante o pré-natal do bebê que está à espera, juntamente com a companheira. Ele avaliou positivamente a iniciativa da palestra dentro do ambiente de trabalho. “Eu acho muito importante porque nós homens não temos tanto conhecimento sobre como funciona a rede pública de saúde. Então, essa palestra nos deu o caminho de como procurar, como achar e também como avaliar esse atendimento”, disse.

Conforme o engenheiro de Segurança do Trabalho do SESMT da Carvalima, Edson Gonçalves Júnior, é uma das metas da organização conscientizar seus funcionários sobre a prevenção e cuidado com a saúde, principalmente dos homens, que são maioria no local. “A gente se preocupa porque o homem é mais retraído, mais dificultoso de participar, de procurar atendimento e fazer exames periódicos, diferente das mulheres. Então a gente quer despertar esse start neles para eles também terem essa concepção de que não é só aquela matéria física que apresenta o ‘super homem’, mas que por dentro a gente tem as nossas fragilidades também, que precisam ser tratadas”, pontuou.

Blitz da Saúde

Já na quinta-feira (16), a responsável técnica de Saúde do Homem da SMS, Márcia Rocha, esteve no Atacadão da rodovia Emanuel Pinheiro, realizando uma “blitz da saúde”, com distribuição de mais de 4 mil preservativos e panfletos aos empregados e clientes e orientações sobre as unidades que podem procurar, os exames e tratamentos que são ofertadas para cada IST e destacando que a porta de entrada da saúde pública, nesses casos, é sempre a unidade básica de saúde. “Houve uma adesão maravilhosa, tanto da população como dos colaboradores. O mais importante foi a conscientização de pais e mães, que aderiram ao evento levando material educativo e preservativos para casa”, relatou Márcia Rocha.

Educação em Saúde

A servidora explica que é um dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde difundir as ações de promoção e prevenção junto aos seus usuários na Atenção Básica, ou seja, nas unidades básicas de saúde (UBS). “Uma forma de atingir esse objetivo é trabalhamos em ações junto às empresas públicas e privadas, órgãos públicos que nos solicitam. Nem todo mundo tem acesso e sabe o que tem dentro de uma unidade de saúde pública, então, a gente prioriza divulgar todos os programas e serviços ofertados, facilitando assim o acesso dos usuários. Muitas vezes, as pessoas acham que é só no posto de saúde que ele vai ter o atendimento, mas a Secretaria de Saúde também vai aos locais, desde que seja solicitado, para fornecer palestras educativas em saúde e essas pessoas alcançadas pelas palestras tornam-se multiplicadores das informações relativas à saúde”, afirma.

Márcia destaca informa ainda que caso alguma empresa ou órgão público queira receber uma atividade relativa à Saúde do Homem em sua sede, pode fazer a solicitação junto à SMS através do e-mail: saudedohomemsmscba@gmail.com