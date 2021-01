Secretaria de Saúde já entregou quase 26 mil Kits Covid-19 para pacientes com sintomas leves

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realiza na próxima sexta-feira (22) um novo leilão online de veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 dias e não procurados por seus proprietários. O processo será conduzido pela empresa Foco Leilões, a partir das 9h, somente na modalidade virtual, do tipo maior lance por lote de bens integrantes do edital.

Todas as informações podem ser acessadas por meio do site www.focoleiloes.com.br. Ao todo, serão leiloados 240 veículos conservados e sucatas aproveitáveis. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma eletrônica, devendo ser efetivado com no mínimo 48 horas de antecedência do início do pregão, para análise dos dados e confirmação da participação.

O arrematante receberá em seu e-mail, cadastrado no sistema Foco Leilões, o boleto correspondente ao valor da arrematação e taxas incidentes sobre este valor entre os dias 01 e 03 de fevereiro.

O período de visitação dos bens a serem arrematados é entre os dias 15 a 22 de janeiro. O local fica no pátio da empresa Rodando Legal, situado na Rua Beira Rio, s/nº, bairro Jardim Bela Marina, em Cuiabá.

Para retirada dos bens arrematados o período será entre 04 a 22 de fevereiro de 2021, exceto feriados, no horário de 09h às 16h, apenas para lotes classificados como veículo conservado. E de 09 a 22 de fevereiro, apenas para lotes classificados como sucata aproveitável e inservível.

Apenas a avaliação visual dos lotes em seus locais de exposição é permitida, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

As fotos divulgadas no site www.focoleiloes.com.br são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. Por conta das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, adotadas pela Prefeitura de Cuiabá, a quantidade de pessoas no pátio foi limitada, no intuito de preservar as definições dos decretos do Município. Todas as regras estabelecidas foram previamente divulgadas na unidade ou no site do leilão por meio da publicação do edital.

Veja o edital no anexo abaixo