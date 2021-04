Secretaria de Saúde lamenta falecimento de ex-secretário

Uma operação de fiscalização da Secretaria de Fazenda, realizada na quinta-feira (15.04), flagrou um veículo descarregando bebidas alcoólicas irregulares em uma distribuidora localizada no bairro Renascer, em Cuiabá. A ação foi observada pela equipe do Fisco que, ao fazer a abordagem, constatou que as mercadorias estavam desacompanhadas de documentação fiscal.

A operação foi realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Volante em Posto Fiscais e Transportadoras (CFPF), com apoio da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento (UIFM) da Sefaz, da Delegacia Fazendária (Defaz) e do 27º Batalhão Fazendário da Polícia Militar. O carregamento foi avaliado em R$ 230 mil, aproximadamente.

Além da carga irregular, a fiscalização encontrou outras bebidas armazenadas no local que, possivelmente, também não possuem documentação fiscal, ou seja, não tiveram o ICMS recolhido. Diante da suspeita, a Coordenadoria de Fiscalização Volante em Posto Fiscais e Transportadoras, da Sefaz, vai inspecionar as mercadorias e acompanhar a situação para que as devidas providências sejam tomadas.

Para o coordenador da CFPF, Leovaldo Duarte, as operações conjuntas entre as unidades de inteligência e fiscalização da Sefaz, assim como de investigação da Polícia Civil são de suma importância no combate à sonegação fiscal e serão intensificadas em todo estado de Mato Grosso.