Secretaria de Saúde publica resultado do processo seletivo do Hospital Regional de Sinop

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) divulgou, no Diário Oficial do Estado que circula nesta terça-feira (03.12), as notas individuais da prova escrita e a lista com os nomes dos candidatos classificados para a fase de análise curricular do processo seletivo do Hospital Regional de Sinop.

A lista com os nomes e nota individual pode ser acessada clicando aqui. A relação dos candidatos classificados para a fase de análise curricular, item 3 – página 49, pode ser acessada clicando aqui. No dia da aplicação do exame, 24 de novembro, 702 candidatos realizaram a prova, sendo que 114 estiveram ausentes e 1 foi desclassificado.

No total, são ofertadas 390 vagas, considerando a soma da ampla concorrência com as vagas voltadas às pessoas com deficiência, para os cargos de administrador, contador, analista de TI e suporte de rede, auxiliar de farmácia, engenheiro do trabalho, nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, técnico em imobilização ortopédica, técnico em segurança do trabalho e técnico em enfermagem. As remunerações variam de R$ 1.300 a R$ 7.000.

Conforme o cronograma do edital, a publicação com o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 13 de dezembro. O edital do processo seletivo do Hospital Regional de Sinop pode ser acessado neste link.