Secretaria de Saúde zera demanda reprimida de laqueaduras em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da secretaria adjunta de Planejamento e Operações tem atuado fortemente junto à Central de Regulação de Cuiabá com o objetivo de diminuir o tempo de espera de pacientes da capital para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos.

No fim do ano passado a SMS recebeu uma emenda parlamentar para ser utilizada no pagamento de procedimentos no Hospital Santa Helena, com o qual a Secretaria tem pactuações de serviços para pacientes que moram em Cuiabá. De acordo com o secretário adjunto de Planejamento e Operações, Milton Correa da Costa Neto, for realizado um estudo na Regulação para decidir qual seria a melhor utilização deste recurso. “O Hospital Santa Helena é referência para a saúde da mulher. Verificamos que havia mulheres esperando na fila há bastante tempo para passar pelo procedimento de laqueadura, então decidimos usar parte do recurso recebido para este fim”, revelou Milton.

Através deste plano de ação, foram realizadas 149 laqueaduras para pacientes de Cuiabá, até o fim do ano passado. “Com isto, conseguimos atualizar a fila de espera de laqueadura para as cuiabanas. Os pedidos que ainda temos para esse procedimento na Central de Regulação foram feitos em dezembro, então podemos dizer que zeramos a demanda reprimida”, comentou o adjunto.

Milton acrescenta que esta era uma grande preocupação da primeira dama, Marcia Pinheiro desde o início da gestão do prefeito Emanuel. “Ela vem cobrando da SMS uma atenção especial para procedimentos relacionados à saúde da mulher, pois só uma mulher entende sobre o sofrimento de se esperar em uma fila para atendimento por uma necessidade feminina”, disse.

Com a outra parte da emenda, a SMS contemplou pacientes que aguardavam na fila para outros tipos de procedimentos. “O estudo da Regulação identificou um tempo longo de espera para cateterismo e angioplastia convencional também. Então usamos a outra parte do recurso para realizar 50 cateterismos e 20 angioplastias, para pacientes que já esperavam há algum tempo. Ainda há muita gente aguardando nas filas, mas estamos ‘reordenando a casa’. O prefeito Emanuel Pinheiro determinou que façamos tudo o que for possível para atender todos os cuiabanos que precisam do SUS e estamos trabalhando duro para conseguir diminuir cada vez mais o tempo de espera nas filas da Regulação. Não é uma tarefa fácil, mas estamos empenhados para cumpri-la da melhor maneira possível”, concluiu o secretário adjunto.